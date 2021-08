Suomi on lähettämässä ensimmäistä kertaa muiden pyytämättä aseistautuneen sotilasjoukon maiden rajojen ulkopuolelle.

Kansanedustajat kiirehtivät Puolustusvoimien suojausjoukon lähettämistä Kabulin lentokentälle Afganistaniin turvaamaan Suomen evakuointioperaatiota.

Eduskunta on kokoontunut kesken istuntotauon käsittelemään selontekoa asiasta ennen tasavallan presidentin lopullista päätöstä.

– Suomi lähettää ensimmäistä kertaa itse omalla päätöksellään, muiden pyytämättä, aseistautuneen sotilasjoukon maiden rajojen ulkopuolelle, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.) kertoi eduskunnan täysistunnossa.

Tämä toteutetaan soveltamalla lakia kansainvälisen sotilaallisen avun antamisesta.

– Paikalle lähetettävien sotilaiden tarkoituksena on toimia lentokentällä virkamiesten apuna ja auttaa konsuliapua pyytäneiden suomalaisten evakuoinnissa, Niikko sanoi.

Niikon mukaan heidän työnsä mahdollistaa Suomelle oman aikaikkunan, jolloin listalla olevat ihmiset pyritään saamaan kentälle portista sisään.

– Aikaa operaatioon on hyvin vähän, sillä Yhdysvallat on ilmoittanut, että länsimaiden on poistuttava kentältä 27.8. mennessä, Niikko kertoi.

Tilanne hauras ja riskialtis

Ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd.) sanoi sosialidemokraattien pitävän operaatiota tarpeellisena ja kiireellisenä.

– Tilanne on koko ajan hyvin hauras ja riskialtis ja siksi valiokunnassa eilen olisimme olleet valmiita myöskin näkemään, että kiireelliseenkin menettelyyn kriteerit olisivat olemassa, ja se olisi silloin tarkoittanut sitä, että joukot olisivat jo perillä siellä, Tuomioja sanoi.

Tuomiojan mielestä asian käsittelyä ei ole mahdollista enää pitkittää keskustelulla.

Kokoomuksen kansanedustaja Jaana Pelkonen oli samaa mieltä, että evakuointioperaatio tulisi saattaa päätökseen mahdollisimman nopeasti.

– Suojausoperaatio on saatava käyntiin niin pian kuin mahdollista. Kello tikittää. Aikaa ei ole hukattavaksi yhtään. Nyt on kiire, Pelkonen sanoi.

Konsulttikyyti tuhannelle afgaanille Kelaan?

Muutoin varsin yhtenäisessä eduskunnassa Valta kuuluu kansalle -ryhmän Ano Turtiainen epäili, onko operaatio oikeasti suunniteltu hädässä olevia suomalaisia varten.

– Vai ollaanko tässä kenties toteuttamassa tuhannelle afgaanille konsulttikyyti Suomen Kelaan, Turtiainen kysyi.

Turtiaisen mielestä on selvää, että ”tässä ollaan venyttämässä Suomen lakeja vasemmistolaisen ideologian edistämiseksi”.

Kansanedustaja Matti Vanhanen (kesk.) totesi, että ulkoasianvaliokunta oli suojeluosaston tarpeesta yksimielinen ja että päätös asiasta oli yksimielinen.

– Tässä minuutteja kuluu. Meistä itsestämme on kiinni, kauanko tähän aikaa käytetään. Sanon tämän, vaikka tarvetta keskustella laajemmin poliittisessa tilanteesta Afganistanissa on, keitä pitäisi auttaa ensisijassa, mikä tilanne tulevaisuudessa on. Nyt on tehtävä päätös suojeluosastosta, Vanhanen sanoi.