Kelassa havaittiin byrokratian hankaloittavan elämää merkittävästi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiakas halutaan nyt asettaa palvelujen keskiöön.

Kansaneläkelaitos Kelan muutosjohtajat Tomi Ståhl ja Marjukka Turunen katsovat, että suomalaiseen sosiaaliturvaan liittyy monimutkainen hakemisen, tositteiden, selvitysten ja laskelmien vyyhti. Byrokratiaa halutaankin heidän mukaansa nyt Kelassa vähentää.

– Byrokratian vaikutuksia on selvitetty paljon. Muun muassa Toimi-hankkeen yhteydessä tehdyn kansalaiskyselyn perusteella peräti 67,7 prosenttia vastanneista koki sosiaaliturva-asioiden hankaloittaneen elämäänsä merkittävästi, he sanovat mielipidekirjoituksessaan Turun Sanomissa.

Myös Kelan työntekijöille tehdyssä kyselyssä sosiaaliturvassa esiintyvän byrokratian on katsottu heidän mukaansa haittaavan merkittävästi kansalaisten elämää.

– Byrokratia taipuu monen mielestä heikosti toimeentulotuen asiakkaan arkeen tai vaikkapa nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.

Muutosjohtajien mukaan selvityksiä on tehty jo riittävästi, ja nyt tarvitaan lainsäädäntöuudistuksia sekä riittävää ja laajaa tukea Kelan oman toiminnan muutoksille.

– Tulorekisteri on ollut merkittävä uudistus ja askeleita on jo otettu esimerkiksi kuntien ja Kelan yhteistyön joustavoittamiseksi, mutta työstä on tehtävä systemaattista ja laajemmin eri toimijoiden välistä.

Myös Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelmassa on heidän mukaansa hyviä kirjauksia jotka vievät kohti oikeaa suuntaa, eli asiakkaan asettamista keskiöön.

– Digitalisaation avulla sosiaaliturvasta tehdään ihmisille selkeämpi ja ymmärrettävämpi.