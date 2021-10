Kelan nimissä kalasteltu tietoja

Kelan nimissä on soitettu henkilölle numerosta, joka ei ole Kelan käyttämä.

Kelan tietoon on tullut tapaus, jossa henkilö on saanut puhelun Kelan nimissä esiintyvältä huijarilta. Soittaja on väittänyt tarvitsevansa henkilöltä muun muassa pankkitiliin liittyviä tietoja. Puhelu on tullut numerosta, joka ei ole Kelan käyttämä.

Kun Kelasta soitetaan asiakkaalle, puhelu tulee yleensä joko numerosta 020 692 219 tai 020 634 1611. Jos asiakkaalla on etuusasioita vireillä, hänen kannattaa tallentaa nämä numerot puhelimensa muistiin. Myös ruotsin- ja englanninkieliset puhelut tulevat yleensä näistä kahdesta numerosta.

Kelan työntekijät eivät koskaan kysy käyttäjätunnuksia, salasanoja tai tunnuslukuja, joilla kirjaudutaan henkilökohtaisiin palveluihin.

Kela on tehnyt rikosilmoituksen ja selvittää asiaa muiden viranomaisten kanssa.

Jos saat epäilyttävän puhelun, jossa soittaja esiintyy Kelan työntekijänä, toimi näin:

• Katkaise puhelu äläkä anna soittajalle tietoa itsestäsi

• Ilmoita asiasta poliisille

• Ilmoita pankillesi, jos olet antanut soittajalle tietoa, jolla hän voi päästä pankkitilillesi