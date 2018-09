Kelalta vaaditaan ratkaisua toimeentulotuen ongelmiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajien mukaan hakemusten käsittelyn tulisi olla nopeaa ja yksinkertaista.

Kelan luottamustehtävissä olevat keskustan kansanedustajat vaativat Kelaa tarttumaan välittömästi toimeentulotuen ongelmiin.

– Suomi on hyvinvointiyhteiskunta, jossa jokaisen on voitava luottaa siihen, että apua saa sitä tarvitessaan viranomaisilta. Kriisitilanteissa apua pitää saada heti. Hakemusten käsittelyn ja asioiden hoitamisen on oltava mahdollisimman sujuvaa, nopeaa, joustavaa ja yksinkertaista, kansanedustajat Niilo Keränen ja Hannakaisa Heikkinen toteavat tiedotteessa.

– Kelan ja kuntien on myös parannettava yhteistyötä, jotta kukaan tukea tarvitseva ei jää väliinputoajaksi ja ilman välttämätöntä tukea. Ihmisten hätä ei odota.

Kela selvitti jo viime vuonna oma-aloitteisesti alkuvaiheen ongelmia toimeentulotukihakemusten käsittelyssä ja pahoitteli asiakkailta epäonnistumista. Ongelmat on saatu tähän mennessä ratkaistua vasta osittain.

– Mediat ovat kertoneet viime ja tämän vuoden aikana useita kertoja ongelmista, joihin toimeentulotukea tarvitsevat ihmiset ovat joutuneet tuen myöntämisen liittyvien ongelmien ja tuen saannin viivästymisen vuoksi. Ihmiset ovat jopa kokeneet, että apua saa paremmin julkisuuden kautta kuin suoraan sieltä, mistä apua pitäisi saada, kansanedustajat sanovat.

– Lapsiperheet ovat joutuneet pyytämään välttämätöntä jokapäiväistä apua järjestöiltä, seurakunnilta ja vapaaehtoisilta auttajilta. Tämä on kestämätöntä.