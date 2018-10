Kela Ylelle: Yhteiskunta ei ole aina ensisijainen tuen tarjoaja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perustuslaissa taattu välttämätön toimeentulo on suppeampi kuin perustoimeentulotuki.

Toimeentulotuen alennuspäätökset ovat Ylen mukaan moninkertaistuneet sen jälkeen, kun toimeentulotuen maksu siirtyi alkuvuonna 2017 kunnilta Kelan hoidettavaksi.

Tänä vuonna alennettua toimeentulotukea on maksettu elokuun loppuun mennessä 11 149 suomalaiselle. Alennus on kooltaan 20–40 prosenttia toimeentulotuen perusosasta, eli 100–200 euroa.

– Kela katsoo, että nyt toteutuva määrä on se normaalimäärä mikä kuuluukin toteutua. Siihen minkä takia määrät on kasvaneet, on vaikea ottaa kantaa, kertoo Kelan toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö Pasi Pajunen Ylelle.

Kela-siirron vaikutuksia selvittäneen Kelan tutkijan Tuija Korpelan mukaan kuntien sosiaalityöntekijät käyttivät alennuksen uhkaa lähinnä keinona houkutella asiakas tulemaan juttusille.

– Se oli keino herätellä asiakasta, joka ei halunnut tehdä itselleen suunnitelmaa, Korpela sanoo.

Pajunen muistuttaa, että alentamispäätösten lisääntymisestä huolimatta vain noin 1,5 prosentille toimeentulotuen saajista maksetaan alennettua tukea.

Hän huomauttaa lisäksi, että perustuslaissa taattu välttämätön toimeentulo on suppeampi kokonaisuus kuin Kelan maksama perustoimeentulotuki.

– On katsottu kohtuulliseksi, että on perustuslain mukaista toteuttaa alentamista, Pajunen toteaa.

Hänen mukaansa perusteena on se, että ennen alentamispäätöstä henkilölle on tarjottu mahdollisuus turvata toimeentulonsa esimerkiksi tekemällä hänelle tarjottua työtä.

– Yhteiskunta ei ole ensisijainen tuen tarjoaja tilanteissa, joissa olisi ollut mahdollista turvata toimeentuloa muilla keinoilla.