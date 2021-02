Kela perii maksuja yli 40000 opiskelijalta

Tarvittaessa maksu voidaan vähentää opintorahasta ilman opiskelijan suostumusta.

Kela tiedottaa lähettäneensä maksumuistutuksen maksamattomasta terveydenhoitomaksusta noin 43 000 opiskelijalle.

Tammikuusta 2021 alkaen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutettujen ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden on pitänyt maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle. Tämä on ensimmäinen lukukausi, jolta opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle.

Kelan mukaan terveydenhoitomaksun eräpäivä oli tammikuun viimeinen päivä niillä opiskelijoilla, jotka ovat ilmoittautuneet kevätlukukaudelle läsnä oleviksi viimeistään 31. tammikuuta 2021.

Kelan mukaan maksu on maksamatta edelleen noin 43 000 opiskelijalta. Kela on lähettänyt näille opiskelijoille maksumuistutuksen, johon on lisätty viiden euron viivästysmaksu. Jos opiskelija on maksanut maksun eräpäivän jälkeen, Kela lähettää maksukehotuksen pelkästä viivästymismaksusta.

Kelan mukaan maksumuistutuksen saavan opiskelijan kannattaa maksaa terveydenhoitomaksu mahdollisimman pian. Mikäli maksua ei suoriteta, Kela voi vähentää maksun ja viivästysmaksun opiskelijan opintorahasta ilman tämän suostumusta.

Mikäli Kela ei saa perittyä maksua opintorahasta, se kertoo siirtävänsä asian ulosottoon.