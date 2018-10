Kela lähestyy opiskelijoita selvityspyynnöllä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

15 000 korkeakouluopiskelijaa saa Kelalta selvityspyynnön opintojen edistymisestä.

Jos opintosuorituksia ei ole kertynyt tarpeeksi, opiskelija saa Kelalta selvityspyynnön. Selvityspyyntöön pitää vastata viimeistään 18. lokakuuta.

Opintotuki- ja opintosuoritustietojen avulla selvitetään, ovatko korkeakouluopiskelijan opinnot edistyneet riittävästi. Seuranta koskee lukuvuotta 2017–2018 ja koko sitä aikaa, jonka opiskelija on opiskellut korkeakoulussa Suomessa.

Kela seuraa opintojen riittävää edistymistä opintotukilainsäädännön edellyttämällä tavalla. Opintojen edistyminen on ollut riittävää, jos opintopisteitä on kertynyt keskimäärin vähintään viisi tukikuukautta kohti. Seurannassa tarkastellaan edeltävän lukuvuoden tai tarvittaessa koko opiskeluajan keskimääräistä opintopistemäärää.

Lisäksi opiskelijan on pitänyt suorittaa viime lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä. Tämä vähimmäissuoritusvaatimus ei kuitenkaan koske lukuvuotta, jonka kevätlukukauden aikana opiskelija on aloittanut korkeakouluopintonsa tai on suorittanut korkeakoulututkinnon.

Kela harkitsee, onko opintojen riittämättömälle edistymiselle hyväksyttävä syy. Jos opiskelija ei vastaa selvityspyyntöön tai hänen esittämäänsä syytä ei hyväksytä, opintotuki lakkautetaan 1.1.2019 alkaen.

Korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä seurataan Kelassa vuosittain. Seuranta on nyt tehty noin 140 000 korkeakouluopiskelijalle, jotka ovat saaneet opintotukea lukuvuonna 2017–2018.

Selvityspyyntö on lähetetty 9 600 yliopisto-opiskelijalle ja 5 300 ammattikorkeakouluopiskelijalle. Vuosi sitten selvityspyynnön saajia oli 12 700, joista 7400 opiskeli yliopistossa ja 5 300 ammattikorkeakoulussa.

Aiempaa useampi yliopisto-opiskelija saa selvityspyynnön. Kelan arvion mukaan syynä on viime lukuvuonna muuttunut edistymisen seurannan lainsäädäntö.

– Jos opiskelija on suorittanut opintoja keskeyttämisen tai esimerkiksi kanditutkinnon suorittamisen jälkeen, hänen kannattaa vastata selvityspyyntöön ja selvittää keskeyttämisen syyt tai maisterivaiheen opintojen edistyminen, neuvoo lakimies Linda Reinikainen Kelasta.