Keitele Forestin työt jatkuvat normaalisti lakkovaroituksesta huolimatta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhtiön omat työehdot parantavat työntekijöiden palkkatasoa yleistä linjaa enemmän.

Työt sahatavaraa ja puujalosteita valmistavassa Keitele Forestissa jatkuvat vanhaan tapaan vuoden vaihteessa. Keitele Forest kertoo ottavansa tammikuun alussa käyttöön omat työehdot, jotka noudattavat vuoden vaihteessa päättyvän yleissitovan työehtosopimuksen linjoja.

Teollisuusliitto antoi aimemmin keskiviikkona Keitele Groupille lakkovaroituksen.

Yhtiön työehtojen tarkoituksena on varmistaa töiden häiriötön jatkuminen. Ehdot myös takaavat ansiotason kehityksen ja korottavat työntekijöiden palkkoja yleistä linjaa enemmän. Ensimmäiset palkankorotukset astuvat voimaan heti vuoden vaihtuessa.

– Vastuullisena työnantajana olemme velvoitettuja ottamaan käyttöön yhtiön omat työehdot, kun mekaanisen metsäteollisuuden yleissitova työehtosopimus päättyy vuoden vaihteessa. Työmarkkinoiden muutostilanteessa ja työvoimapulan uhatessa haluamme pitää työntekijöistämme kiinni ja sitoudumme pitämään työehdot hyvinä, toteaa Keitele Forestin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kylävainio tiedotteessa.

Teollisuusliitto edustaa vain osaa Keitele Forestin työntekijöistä, mutta se on vaatinut yhtiötä hyväksymään sanelemansa uuden työehtosopimuksen. Painostaakseen Keitele Forestia sopimukseen Teollisuusliitto asetti yhtiön saartoon ja ylityökieltoon 10.12.2021.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on painostanut Keitelettä sopimuksen tekemiseen pysäyttämällä Keiteleen tuotteiden viennin.

Helsingin käräjäoikeus on määrännyt AKT:n lopettamaan tukitoimet miljoonan euron sakon uhalla. Päätös on annettu AKT:lle tiedoksi 22.12.2021, mutta saarto jatkuu yhä. Käräjäoikeuden mukaan saarron keskeyttävä turvaamistoimi on oikeutettu, sillä AKT:n painostustoimet saattaisivat johtaa pakottamalla tehtyyn sopimukseen, joka olisi pätemätön.

Kylävainio korostaa, että yhtiö ei halua rajoittaa työntekijöiden järjestäytymistä tai laillisia työtaisteluita, mutta kiistassa täysin ulkopuolisen AKT:n toimia ja oikeuden päätöksen halveksimista ei voida hyväksyä.

– Odotamme, että käräjäoikeuden päätöstä kunnioitetaan ja AKT lopettaa laittoman saarron. Myös keskustelujen aloittaminen Teollisuusliiton kanssa on mahdotonta AKT:n laittoman painostuksen jatkuessa, Kylävainio toteaa.

Sen sijaan keskustelut Keitele Forestin oman henkilökunnan kanssa jatkuvat vuodenvaihteen molemmin puolin.

– Kuuntelemme näkemyksiä ja olemme valmiita kehittämään työehtoja pitkäjänteisesti yhdessä työntekijöiden kanssa, Kylävainio toteaa.