Keisarileikkausten määrä lähtenyt kasvuun

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomessa synnytettiin keisarinleikkauksella enemmän kuin kertaakaan 30 vuoden tilastoinnin aikana.

Viime vuonna oli runsaat 50000 synnytystä ja keisarileikkauksia tehtiin lähes 17 prosenttia. Nousu on kuitenkin ollut hidasta, sillä osuus on ollut noin 16 prosenttia jo kaksi vuosikymmentä. Osuuden kasvu johtuu muun muassa suunniteltujen keisarileikkausten lievästä noususta.

– Synnyttäjät ovat aiempaa vanhempia. Alle 25-vuotiailla synnyttäjillä sektioita on 12,4 prosenttia, mutta 35 vuotta täyttäneillä 22,5 prosenttia. Tämä selittää osittain keisarileikkausten osuuden kasvua, kertoo tutkimusprofessori Mika Gissler Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Myös äidin raskautta edeltävä ylipaino vaikuttaa keisarileikkauksen määrään. Kun normaalipainoisilla keisarileikkausten osuus on 14 prosenttia, on se ylipainoisilla (BMI 25–29) 19 prosenttia ja lihavilla (BMI vähintään 30) 24 prosenttia.

Suunnitelluista sektioista joka kolmannella synnyttäjällä (32,2 %) on synnytyspelkodiagnoosi. Tämä osuus on kasvanut erityisesti viime vuosina, sillä kymmenen vuotta aiemmin osuus oli vain 15 prosenttia.

Keisarileikkausten osuus on noussut viime vuosikymmeninä kaikkialla maailmassa, mutta Suomessa niiden osuus on yhä kansainvälisesti verrattuna matala. Maailman terveysjärjestö WHO:n Eurooppaa koskevien tilastojen mukaan keisarileikkausten osuus on 20 prosenttia tai sen alle kaikissa Pohjoismaissa paitsi Tanskassa, Baltian maissa sekä Alankomaissa.

Suomessa keisarileikkausten osuus on yli WHO:n vuonna 1985 antaman suosituksen, joka oli 10–15 prosenttia.