Keinot listattiin – Näin SAK parantaisi työllisyyttä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keinoihin sisältyvät muun muassa työttömien palvelujen tehostaminen ja työikäisten osaamisen parantaminen.

Työvoimapalveluihin panostaminen on tärkein työllisyyttä parantava keino, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry toteaa tiedotteessaan.

– Työttömien tukeminen ja palvelujen tarjoaminen heti työttömyyden alussa ehkäisee parhaiten työttömyysjakson pitkittymistä. Jokainen työtön olisi tavattava ensimmäisten työttömyyspäivien aikana ja hänelle olisi nimettävä henkilökohtainen omavalmentaja.

SAK kehottaa ottamaan kunnat vahvemmin mukaan työttömien palvelujen järjestämiseen, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo.

SAK:n valmistelemalla listalla ovat muun muassa työttömien palveluiden uudistaminen, työikäisten oman osaamisen päivittäminen, korkeampi palkkatuki maahanmuuttajien ja osakykyisten palkkaamiseen, nuorten työllisyyden vahvistaminen sekä oppivelvollisuusiän pidentäminen.

Keskeinen työllistymistä rajoittava tekijä on SAK:n mukaan työnhakijan riittämätön osaaminen. Suomessa on noin 600 000 aikuista, joilla on puutteita perustaidoissa, kuten lukemisessa ja kirjoittamisessa.

– Opiskelun ja oman osaamisen päivittämisen työn ohessa tai työttömänä pitäisi olla helppoa ja sujuvaa. SAK esittää aikuiskoulutustuen uudistamista työn ja opiskelun yhteensovittamista tukevaksi, työikäisille suunnattuja lyhyitä opiskelukokonaisuuksia avoin ammattiopisto -mallin kautta, osaamiskartoitusten ja uraohjauksen laajentamista sekä rekrytointikoulutuksen kehittämistä, Eloranta listaa.

Myös aktiivimalli halutaan purkaa ja eläkeiän pidentämisen lisäpäiviä nostaa vuodella koskemaan vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneitä. Työn perässä tapahtuvaa maan sisäistä liikkuvuutta helpotettaisiin sen sijaan 3 kuukauden työllisyysbonuksella sekä varainsiirtoveron puolittamisella.

Koko lista on katsottavissa täältä.