Kehotus Liettuassa: Hankkiutukaa eroon kiinalaisista puhelimista

Liettuan puolustusministeriö on kehottanut kansalaisia välttämään kiinalaisia matkapuhelimia mahdollisten tietoturvaongelmien vuoksi.

Tuoreen selvityksen mukaan laitteissa olisi mukana merkittäviä sensuuriominaisuuksia. Esimerkiksi Xiaomin Mi 10T -älypuhelin voi tunnistaa ja sensuroida Taiwanin ja Tiibetin itsenäisyyteen tai demokratiaan viittaavia termejä.

Jatkuvasti päivittyvällä listalla on lähes 450 Kiinan hallituksen kannalta epämieluisaa ilmaisua.

Kyberturvallisuusviranomaisten mukaan toiminnallisuus on otettu pois EU-alueella, mutta sen voisi periaatteessa kytkeä päälle milloin vain.

– Suosituksemme on, ettei uusia kiinalaisia puhelimia tulisi ostaa. Aiemmin ostetuista laitteista kannattaa hankkiutua eroon mahdollisimman pian, apulaispuolustusministeri Margiris Abukevicius sanoi Politicon mukaan tiedotustilaisuudessa.

Xiaomin matkapuhelinten on lisäksi havaittu lähettävän salattuja käyttötietoja Singaporessa sijaitsevalle palvelimelle. Huawein P40-puhelimessa todettiin puolestaan muita turvallisuuspuutteita.

Liettuan hallitus tuomitsi alkuviikosta Kiinasta käsin tehdyt kyberoperaatiot, joiden sanottiin kohdistuneen useisiin instituutioihin, poliittisiin järjestöihin ja yrityksiin EU-alueella ja muualla maailmassa.

Lithuania strongly condemns #cyber ops conducted from China, targeting key institutions, political organisations and companies in the EU&worldwide.

🇨🇳 must adhere to the principles of responsible state behaviour in #cyberspace & not allow its territory for perpetrators’ actions. https://t.co/NeCz4k7Fva

— Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) July 19, 2021