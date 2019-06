Kehitysyhteistyö, opettajat, ehkäisy – näitä valtion omaisuudella rahoitetaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Verkkouutiset julkaisee hallituksen tulevaisuusinvestointiohjelman kolmen miljardin euron menokohteet.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus aikoo käyttää vuosina 2020-2022 yhteensä yli kolme miljardia euroa ”kertaluontoisiin tulevaisuusinvestointeihin”, jotka rahoitetaan pääasiassa myymällä valtion omaisuutta.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimitusjohtaja Jyri Häkämies paheksui eilen Ilta-Sanomissa sitä, että hallitus aikoo myydä valtionyhtiöitä eli ”kruununjalokiviä” budjetin yleismenojen katteeksi ja vaati hallitukselta selvitystä asiasta.

– Tässä valtionyhtiöiden myynnissä on menossa iso linjanmuutos, varsinainen Sammon ryöstö, josta saatavat rahat menevät normaaleihin menoihin. Tämä on iso linjanmuutos, Häkämies sanoi.

EK:n pääekonomistin Penna Urrilan mukaan tulevaisuusinvestointiohjelman menoja ei ”parhaalla tahdollakaan voi pitää investointeina”, vaan kyse on pysyvistä menolisäyksistä.

Antti Rinne kiisti tänään väitteen, että hallituksen tulevaisuusinvestointiohjelmalla siirrettäisiin pysyviä budjettimenoja budjettikehyksen ulkopuolelle.

– Meillä on rakennettu sellainen kokonaisuus tänne kertaluontoisten menojen koriin, joka on valtiovarainministeriön virkamiesten arvioiden pohjalta todettu, että kyse on kertaluontoisista menoista eikä pysyvistä menoista. Tuo arvio ei pidä siis paikkaansa, Antti Rinne vastasi Verkkouutisille hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Kolmen miljardin ”tulevaisuusinvestointien” lisäksi hallitus lisää budjetin pysyviä menoja 1,23 miljardilla eurolla.

Tulevaisuusinvestointiohjelman kohteita ei ole julkaistu aiemmin, vaikka muu hallitusohjelmaan liittyvä materiaali on saatavilla valtioneuvoston sivuilla. Hallitusohjelman ”unohtunut” liite 12 eli kertaluonteiset investoinnit (liitteen 2 taulukot) löytyy hallitusohjelman tänään painosta tulleesta versiosta.

Verkkouutiset julkaisee koko tulevaisuusinvestointiohjelman alla:

3.1 Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Kannustetaan öljylämmitteisiä kiinteistöjä siirtymään muihin lämmitysmuotoihin 80 miljoonaa

Maankäyttösektorin ilmastopolitiikka 75 miljoonaa

Luonnonsuojelun rahoitus 216 miljoonaa

Kansallinen ohjelma vaelluskalakantojen elvyttämiseksi 18 miljoonaa

Sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentamistuki 15 miljoonaa

Määräaikainen kiertotalouden innovaatio- ja investointituki 85 miljoonaa

Jätetiedon raportointi ja tilastointi, tietojärjestelmähanke 3 miljoonaa

Biokaasuohjelma 15 miljoonaa

Yhteensä 507 miljoonaa

Valtion asuntorahastosta:

Taloyhtiöille suunnattu energia-avustusjärjestelmä 75 miljoonaa

3.1.1 Asuntopolitiikka

Rahoitus digitalisaation edistämiseksi (maankäyttö-ja rakennuslain uudistus) 22 miljoonaa

Puurakentamisen toimenpideohjelman jatko v. 2022 2 miljoonaa

Sähköisen huoneistotietojärjestelmän jatkokehittäminen 5 miljoonaa

Kestävä kaupunkikehitys-ohjelman jatko 5 miljoonaa

Valtion kehittämisavustus asunnottomuuden poistamiseksi (sisältää asunnottomuuden tilastoinnin kehittämisen) 10 miljoonaa

Yhteensä 43 miljoonaa

Valtion asuntorahastosta:

Uusi lähiöohjelma 40 miljoonaa

Perusparannuksen käynnistysavustus, jonka ehtona energiatehokkuuden parantaminen ja perusparannuskorkotukilainan nostaminen (enimmäissuuruus on 4000 e /asunto) 24 miljoonaa

Käyttötarkoituksen muutosavustus kasvaville kaupunkiseuduille, jotta olemassa olevaa rakennuskantaa, kuten toimistoja, voidaan muuttaa ARA-asunnoiksi 9 miljoonaa

ARA-asuntojen korjaaminen ikääntyville sopiviksi väestöltään vähenevillä alueilla (uusi avustus) 30 miljoonaa

Purkuavustuksen korotus (korotetaan määräaikaisesti purkuavustusta ja purkuavustusvaltuutta sekä akordivaltuuksia kiinteistökannan sopeuttamiseksi väestöltään vähenevillä alueilla) 27 miljoonaa

Korjausavustukset 45 miljoonaa

Osuuskunta-asumisen pilotit 1 miljoona

Yhteensä 176 miljoonaa

3.2 Suomi kokoaan suurempi maailmalla

Lähetystöverkon vahvistaminen 1 miljoonaa

Maahantuloasioiden käsittelyn vahvistaminen edustustoissa ja ministeriössä (pilotti) 6 miljoonaa

Elintarvikeviennin edistäminen (pilotti) 2 miljoonaa

Tietoturvallisuus ja muut henkilöstökulut (järjestelmäkehitys) 4 miljoonaa

Lähetystöverkon vahvistaminen, muutokset kiinteistöissä 17 miljoonaa

Rauhanvälitys 6 miljoonaa

Kehitysyhteistyö 208 miljoonaa

Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön vahvistaminen 6 miljoonaa

Yhteensä 250 miljoonaa

3.3 Turvallinen oikeusvaltio Suomi

MIGRI tp-hakemusten ruuhkanpurkuun 6 miljoonaa

Rajavartiolaitoksen korvausinvestoinnit 76 miljoonaa

Rikollisuuden ehkäisy 8 miljoonaa

OM:n ohjelmien toteuttaminen 2 miljoonaa

SM:n ohjelmien toteuttaminen 1 miljoona

Positiivisen luottorekisterin perustaminen 2 miljoonaa

Yhteensä 93 miljoonaa

3.3.1 Oikeusvaltion kehittäminen

Näytön keskittäminen käräjäoikeuksiin 4,5 miljoonaa

Avoimuusrekisterin perustamiskustannukset 0,5 miljoonaa

Whistleblower-direktiivin edellyttämä rekisteri 1 miljoonaa

Tiedusteluasioiden lupakäsittelyn tietoturvalliset tilat 0,5 miljoonaa

Yhteensä 6,5 miljoonaa

3.4. Elinvoimainen Suomi

Miljardiluokan ekosysteemit ja innovaatiot 150 miljoonaa

Yrittäjien hyvinvointi ja omistajanvaihdokset 4,5 miljoonaa

Toimialakohtainen kasvukokonaisuus 82,5 miljoonaa

Business Finland Venture Capital 15 miljoonaa

Suomi digitalisaation edelläkävijänä 90 miljoonaa

Hankinnoilla säästöjä ja parempia palveluita 30 miljoonaa

Sopimusperusteisen yhteistyön rahoitus 45 miljoonaa

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) 45 miljoonaa

Aluekehitysrahoitus (maakunnan kehittämisraha) 30 miljoonaa

HAMA-kehittämisen rahoitus (sis. kuljetustuen jatkon) 30 miljoonaa

Yhteensä 522 miljoonaa

3.4.1 Liikenneverkon kehittäminen ja ylläpitäminen

Avustus yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen 41 miljoonaa

Laajakaistaohjelma 30 miljoonaa

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma ja hankkeet 41 miljoonaa

Kemi (Laurila)-Haaparanta radan sähköistäminen 10 miljoonaa

Vaarallisten tasoristeysten poistamista 22 miljoonaa

Konversiotuki 6 miljoonaa

Yhteensä 150 miljoonaa

3.4.2 Maatalous

Biokaasu ja lannankäsittelyinvestoinnit 10 miljoonaa

Ravinteiden kierrätyksen kärkihanke 15,6 miljoonaa

Ravinteiden kierrätyksen kärkihanke 9,4 miljoonaa

Vesiensuojelun tehostamisohjelma 3 miljoonaa

Vesiensuojelun tehostamisohjelma 3 miljoonaa

Kestävä ruokajärjestelmä+ruokahävikki 1 miljoona

Ympäristökorvaus 88 miljoonaa

Luonnonhaittakorvaus 42 miljoonaa

Makeran pääomitus 100 miljoonaa

Eläintautien korvaaminen 5 miljoonaa

Porotalouden investoinnit 1 miljoona

Yhteensä 278 miljoonaa

3.5 Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

PK-yritysten rekrytuki (kokeilu) ja ensimmäisen työntekijän palkka 25 miljoonaa

Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma 12 miljoonaa

Digitaalisten palveluiden kehittäminen, osana työllisyyspalveluiden uudistusta 10 miljoonaa

Työllisyyspalveluiden hallinnon kehittäminen, kuntien roolia työllisyyspalveluiden tuottajana vahvistetaan 3 miljoonaa

Työvoimakoulutus 14 miljoonaa

Osatyökykyisten työkykyohjelma, kokeiluhankkeita 36 miljoonaa

Yhteensä 100 miljoonaa

3.6 Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

3.6.2 Sosiaaliturvan uudistaminen

Poikkihallinnollinen ikäohjelma 15 miljoonaa

Kotihoidon kehittämishanke 6 miljoonaa

Vahvistetaan ja kehitetään saattohoitoa ja palliatiivista hoitoa 6 miljoonaa

Poikkihallinnollinen lapsistrategia YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen pohjalta 6 miljoonaa

Lapsi-ja perhepalveluiden muutosohjelma (perhekeskustoimintamalli, neuvoloiden rooli, parisuhdetyö ja vanhemmuuden tuki, kotipalvelu) 54 miljoonaa

Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille 10 miljoonaa

Päihteitä käyttävien äitien palvelut 9 miljoonaa

Kehitysvammaisten henkilökohtaisten budjettien kokeilut 15 miljoonaa

Sosiaali ja- terveydenhuollon palvelujen käyttäjien itsemäärämisoikeuslainsäädäntö 8 miljoonaa

Seulontaohjelma (hallittu laajennus) 10 miljoonaa

Välitä viljelijästä -toimintamalli 8 miljoonaa

Lomituksen ICT-järjestelmä 3 miljoonaa

Lääkehuollon kehittämisen tiekartta 10 miljoonaa

Kuntoutuksen kehittäminen 7 miljoonaa

Sosiaali- ja terveysalan kasvustrategia 9 miljoonaa

Käypähoitosuosituksen käännökset ruotsinkielelle 0,6 miljoonaa

STM:n lainsäädäntötyön resurssit 3,4 miljoonaa

Negatiivisen tuloveron kokeilu 20 miljoonaa

Yhteensä 200 miljoonaa

3.7 Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Ammatillisen koulutuksen opettajat 235 miljoonaa

Peruskoulun laatu-ja tasa-arvo-ohjelma 190 miljoonaa

Varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma 205 miljoonaa

Jatkuva oppiminen 15 miljoonaa

Korkeakoulujen jatkuva oppiminen sekä yhteistyö- ja alustamallin luominen 5 miljoonaa

Harrastusmahdollisuus kaikille koulupäivän yhteydessä – Suomen Islannin malli 40 miljoonaa

Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma 20 miljoonaa

Lippulaivahankkeet 20 miljoonaa

Yhteensä 730 miljoonaa

3.7.1 Kulttuuri-, liikunta ja nuorisoasiat

Elokuva-alan ja audiovisuaalisen alan tuotantotuki 36 miljoonaa

Creative Business Finland 6 miljoonaa

Kulttuurin keskeiset tila-/rakennushankkeet 10 miljoonaa

Kulttuuritoimintaa tukeva rahasto 15 miljoonaa

Poikkihallinnollinen liikkumisohjelma, liikuntapoliittinen koordinaatioelin, liikkuva koulu -ohjelman laajentaminen 24,6 miljoonaa

Liikuntapaikkarakentaminen ja kansallinen virkistyskäyttöstrategia 12 miljoonaa

Yleisten kirjastojen saavutettavuus, kirjastoautot, kokoelmien monimuotoisuus 3,9 miljoonaa

Kirjastoaineistojen hankinta 1,7 miljoonaa

Etsivä nuorisotyö 9 miljoonaa

Valmistaudutaan rahoittamaan Euroopan kulttuuripääkaupunkia vuonna 2026 0,6 miljoonaa

Valtakunnallinen digitaalinen järjestelmä helpottamaan yhteys- ja yksilöintitietojen siirtämistä etsivälle nuorisotyölle 1,2 miljoonaa

Yhteensä 120 miljoonaa

Kertaluontoiset tulevaisuusinvestoinnit yhteensä 3050 miljoonaa euroa vuosina 2020-2022

Lisäksi Valtion asuntorahastosta otetaan yhteensä 251 miljoonaa euroa