Kehitysapuun suhtaudutaan aiempaa kielteisemmin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suhtautuminen on edelleen yleisesti ottaen myönteistä.

Suomalaiset suhtautuvat kehitysapuun aiempaa kielteisemmin, selviää tuoreesta Eurobarometri-kyselystä.

Vaikka vastaajat Suomessa suhtautuvat kehitysasioihin yleisesti ottaen myönteisesti, on tyytyväisyys usealla osa-alueilla vähemmän myönteistä kuin vuonna 2018.

Esimerkiksi niiden osuus, joiden mielestä kehitysmaiden köyhyyden voittamisen tulisi olla yksi EU:n prioriteeteista, on pudonnut neljä prosenttiyksikköä vuodesta 2018 ja on nyt 67 prosenttia.

Lisäksi vain 39 prosenttia vastaajista katsoi, että asian tulisi olla yksi Suomen hallituksen prioriteeteista. Luku on EU-maiden alhaisimpia, ja seitsemän prosenttiyksikön pudotus on kaikkien EU-maiden keskuudessa toiseksi suurin.

Vastaajia, joiden mielestä yksityisyrityksillä pitäisi olla kehitysmaiden kestävässä kehittämisessä tärkeä rooli, on nyt yhdeksän prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2018. Pudotus on EU-maiden suurin. 64 prosentin osuus on lisäksi EU-maiden alhaisimpia.

Huolimatta näistä pudotuksista 92 prosenttia vastaajista on Suomessa sitä mieltä, että kehitysmaiden ihmisten auttaminen on tärkeää. Erityisesti köyhyyden voittamista kehitysmaissa pidetään EU:n omien intressien mukaisena, ja kehitysmaiden taloudellista tukea kannattaa yli kolme neljäsosaa vastaajista.

Eurobarometri-kyselyä varten haastateltiin yhteensä 27 464 henkilöä 7.–25. kesäkuuta välisenä aikana. Suomesta haastateltuja oli 1 004.