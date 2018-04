KD valmis sote-neuvotteluihin, jos hallitus muuttaa esitystään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

KD:n mielestä valinnanvapaus etenee liian nopeassa tahdissa ja maakuntavaaleja pitäisi lykätä.

KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Peter Östmanin mukaan hallituksesta on tiedusteltu, miten kristillisdemokraatit aikovat toimia sote-uudistuksen suhteen, mutta neuvotteluja ei ole käyty.

– Minä en ole tietoinen tällaisista neuvotteluista ja olen kuitenkin ryhmän puheenjohtaja. Olettaisin, että jos tällaisia neuvotteluita olisi käynnissä, olisin itse mukana ja tietoinen niistä, Östman sanoi eduskunnassa Verkkouutisille.

– Varovaisia tunnusteluja ja kyselyjä on tullut hallituspuolueiden edustajilta, mikä on meidän suhtautumisemme soteen ja mitkä ovat kriittiset kohdat. Siihen olen vastannut, että meillä on pitkä lista asioista, joihin olemme suhtautuneet kriittisesti, hän jatkaa.

Östmanin mukaan kriittisiä kohtia ovat muun muassa valinnanvapauden eteneminen liian nopeassa tahdissa. Hän huomauttaa, että kristillisdemokraatit eivät kuitenkaan vastusta kilpailua tai sosiaalista markkinataloutta.

Toinen on maakuntavaalit, joita on kaavailtu lokakuulle. KD ei ymmärrä, miksi vaalit pitäisi järjestää niin nopealla aikataululla.

– Näemme, että väliaikaishallinnolla voitaisiin jatkaa kevääseen asti ja vaalit pitää samanaikaisesti kuin eduskuntavaalit, Östman sanoo.

Vaasan keskussairaalasta voidaan käydä kauppaa

Hän ei tiedä, onko hallituksella valmiutta rukata lakiesitystään.

– Jos hallitus itse on valmis muuttamaan esitystään niiltä osin kuin me suhtaudumme siihen kriittisesti, niin siitä olemme valmiita käymään keskusteluja.

Sote-paketin lisäksi KD on halukas keskustelemaan jo tehdystä päivystysasetuksesta pienten sairaaloiden ja Vaasan keskussairaalan osalta. Vaasan keskussairaalan laaja päivystys on eduskunnan käsiteltävänä kansalaisaloitteen myötä.

– Mutta emme haluaisi niputtaa muita asioita ja käydä kauppaa muista kuin sote-asioista, Östman tähdentää.

Valinnanvapauslain käsittely on vielä kesken perustuslakivaliokunnassa ja sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Kun valiokuntien lausunto ja mietintö ovat valmiita, kristillidemokraatit ottavat kantaa siihen, miten he suhtautuvat sote- ja maakuntauudistukseen.

Sipilä aikoo ryhtyä neuvotteluihin

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi eilen Ilkalle, että hän aikoo tavata oppositiopuolueita, jotta niiden edustajat äänestäisivät sote- ja maakuntauudistuksen puolesta. Sipilä tarkensi tarkoittavansa kristillisdemokraatteja ja RKP:ta.

– En ole käynyt neuvotteluita, mutta aion kyllä käydä, kun valiokuntakäsittely on edennyt ja eduskuntaryhmät saaneet riittävästi tietoa, Sipilä sanoi Ilkassa.

Sipilä sanoi tänään eduskunnassa tiedotusvälineille, että hallitus pärjää omin voiminkin, mutta oppositiokin käydään läpi, jos siellä on valmiutta keskustella sote-uudistuksen tukemisesta ja onko uudistuksessa jotain, jossa voidaan eduskunnan liikkumavaran puitteissa liikkua.

Hallituksen enemmistö eduskunnassa ja sote-uudistuksessa kutistuu vielä entisestään, kun keskustan kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen ilmoitti tänään iltapäivällä palaavansa eduskuntaan kesäkuussa ja eroavansa keskustasta. Hän totesi, ettei hänellä ole mitään syytä edesauttaa sote-uudistuksen hyväksymistä.