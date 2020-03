KD vaatii pikaista elvytystä

Peter Östmanin mukaan nyt jos koskaan on elvytettävä pikaisesti.

– Mikäli nopeasti ei tehdä tarvittavia toimenpiteitä jälkilasku voi olla kymmeniä miljardeja, varoittaa kristillisdemokraattien varapuheenjohtaja, kansanedustaja Peter Östman.

Hän muistuttaa, että hallitusohjelmaan on kirjattu, että poikkeusolojen mekanismia voidaan käyttää, jos Suomen talous ajautuu suhdannetaantumaan odottamattomien häiriöiden vuoksi.

– On hyvä, että SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on herännyt tätä toimenpidettä myös kannattamaan, Östman toteaa.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah vaati jo reilu viikko sitten hallitusta ottamaan hallitusohjelmaan sisältyvän yhteensä noin miljardin euron elvytyspaketin käyttöön ehkäisemään Suomen talouden luisumista taantumaan.

– Kuitenkin tosiasia on se, että yksi miljardi tulee olemaan kuin pisara meressä. Ensiksi on huolehdittava siitä, ettei yrityksiä ei kaadu akuutin kassakriisin vuoksi. Huoli työpaikoista tulisi näkyä hallituksen toimissa välittömästi. Hallituksen on herättävä myös pk-yrittäjien hätään tai vaarana on 1990-luvun laman tapainen konkurssiaalto, Östman sanoo.

Hän muistuttaa, että EU:n budjettisäännöissä on joustoja, joita jäsenmaat voivat käyttää. Valtiontukisäännökset mahdollistavat esimerkiksi palkkatuet ja yritysverotuksen keventämisen sekä suorat tuet kuluttajille.