KD vaatii maatalouteen sadan miljoonan kriisipakettia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä odottaa hallitukselta merkittäviä panostuksia satovahinkojen korvaamiseksi.

Kristillisdemokraatit kannustaa hallitusta käyttämään kaikki olemassa olevat mekanismit maatalouden tilanteen helpottamiseksi. Riittävästä kriisipaketista pitää puolueen mielestä sopia budjettiriihen yhteydessä ja kriisiapu pitää antaa lisäbudjetissa mahdollisimman nopeasti.

Kristillisdemokraatit esittää sadan miljoonaa euroa välittömään kriisiapuun lisäbudjetissa. Maatalouden edustajat ovat vaatineet 200 miljoonaa euroa pidemmän aikavälin toimenpiteisiin.

– Kuivuuden aiheuttamat satovahingot ovat mittavat. Kevätviljojen sato on jäämässä useimmilla alueilla 60-70 prosenttiin keskimääräisestä. Säilörehupula on todellinen. Tilanne maatiloilla on äärimmäisen stressaava, sillä myös viime vuoden sato oli heikko runsaiden sateiden vuoksi.

Kristillisdemokraattien mielestä lyhyen aikavälin ratkaisujen ohella tarvitaan pidemmän aikavälin uudistuksia alan kannattavuuden parantamiseksi.

– Tämä edellyttää sekä kaupan että elintarviketeollisuuden osallistumista ja reilujen markkinatapojen aikaansaamista. Viljelijöiden satovahinkovakuutusten rakennetta tulee muuttaa ja maksuja vähentää. Myös elintarviketeollisuus ja vähittäiskauppa pitää velvoittaa osallistumaan rahaston kautta vakuutusmaksujen maksamiseen.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä korostaa, että ilman riittäviä toimenpiteitä maamme huoltovarmuus ja kotimaisen ravinnontuotannon jatkuvuus ovat vaakalaudalla, kun maatalouden kannattavuus heikkenee ja tiloja lopetetaan ennätysvauhtia.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östmanin mukaan hallitus on kaikessa hiljaisuudessa lisäämässä merkittävästi rasitteita maatalousyrittäjille ja kalastusyrittäjille.

Hallitus esittää elintarvikevalvontamaksujen merkittävää korottamista maakuntauudistuksen yhteydessä. Valvontamaksujen korotukselle ei ole juuri muuta perustetta, kuin tulevien maakuntien rahoitus. Tämä ei käy.

– Maataloudesta ei saa tehdä uusien maakuntien maksumiestä. Maatalousyrittäjät tarvitsevat uusien rasitteiden sijaan tukea selviytyäkseen jälleen uudesta katovuodesta.

Hallituksen esityksessä uudeksi elintarvikelaiksi, ehdotetaan elintarvikevalvontamaksujen merkittävää korottamista. Valvontamaksu muuttuisi vuosittaiseksi ja se pitäisi maksaa, vaikkei valvontakäyntiä edes tehtäisi. Joidenkin arvioiden mukaan maksut voisivat jopa kymmenkertaistua.

– Hallituksen pitää muuttaa esitystään ja pidettävä valvontamaksut kohtuullisena sekä sidottuna todelliseen suoritettuun valvontaan, Östman vaatii.