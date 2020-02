KD: Uudistus ajanut naisyrittäjät talousahdinkoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nykymallissa lapsen syntyminen pitäisi tietää vuosi etukäteen, sanoo Sari Essayah.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah on jättänyt hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen siitä, onko hallitus ryhtynyt toimiin vanhempainpäivärahauudistuksesta seuranneen ongelman korjaamiseksi.

– Lasta odottavat naisyrittäjät ovat ajautumassa taloudellisesti ahtaalle alkuvuodesta voimaan astuneen uudistuksen takia, toteaa Essayah.

Uudistuksen myötä yrittäjien äitiysrahojen määräytymisperusteet ovat muuttuneet siten, että päivärahan tuloperusteena on kuuden kuukauden sijaan vuoden mittainen tarkastelujakso.

– Aiemmin yrittäjä on ehtinyt nostaa YEL-maksuaan, kun hän on huomannut tulleensa raskaaksi, jolloin hän on pystynyt turvaamaan tuloja myös äitiysajalle. Korkeammat tulot eivät ole selvästi enää peruste vaihtoehtoisen tarkastelujakson käyttöön, sanoo Essayah.

Hän toteaa, että nykymallissa lapsen syntyminen pitäisi tietää vuotta etukäteen, mikä on varsin kohtuuton vaatimus ottaen huomioon, ettei lapsen saaminen ole itsestään selvyys.

– Tilanteessa, jossa Suomi kärsii ennätyksellisen alhaisesta syntyvyydestä ja yhä synkkenevästä julkisen talouden tilasta, emme voi olla päätöksillämme lisävaikeuttamassa suomalaisten mahdollisuutta toteuttaa lapsitoiveitansa. Hallituksen tulisi edistää toimia, jotka kannustavat perheellistymiseen – ei päinvastoin, sanoo Essayah.

Hän ehdottaa tarkastelujakson laskemista kaikille kolmeen kuukauteen, joka helpottaisi niin yrittäjiä kuin pätkätöitä tekeviä.