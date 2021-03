KD-ryhmyri liikkumisrajoituksista: Jäitä hattuun hallitus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronarajoitusten tulee olla kansalaisille ymmärrettäviä, oikeudenmukaisia ja oikeasuhteisia, toteaa Päivi Räsänen.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja, lääkärikansanedustaja Päivi Räsänen vaatii hallitukselta ”jäitä hattuun liikkumisrajoitusten suhteen”.

Valtioneuvoston kansliassa valmistellaan parhaillaan mahdollisia ulkona liikkumisen rajoituksia. Julkisuudessa olevien tietojen mukaan liikkuminen ulkona olisi sallittua vain välttämättömässä asioinnissa tai ulkoiltaessa yksin tai samaan kotitalouteen kuuluvien kanssa.

Päivi Räsänen muistuttaa, että Suomi on harvaan asuttu maa.

– Myös pääkaupunkiseudulla on runsaasti tilaa liikkua ilman riskiä tartuntojen leviämisestä. Tilanteemme on aivan toisenlainen kuin Keski-Euroopan tiheään asutuissa kaupungeissa. Koronataudin vakavat, sairaalahoitoon johtavat oirekuvat ovat yhteydessä ylipainoon ja huonoon kuntoon. Sisäliikuntamahdollisuuksien sulkeminen on jo lisännyt riskiä suomalaisten, etenkin nuorten kunnon rapistumiseen. Ulkoliikuntaa tuleekin pikemmin suositella kuin rajoittaa, Räsänen toteaa.

Hänen mukaansa on myös huomioitava liikunnan ja ystävien tapaamisen myönteinen vaikutus mielenterveyteen.

– Yli miljoona suomalaista asuu yksin. Yksinäisyys lisääntyisi entisestään, jos yksinasuvilta vietäisiin mahdollisuus koronakävelyille juttuseurassa. Myös perheissä asuvilla nuorilla tulee olla mahdollisuus turvallisesti tavata kavereitaan ulkoliikunnan merkeissä.

Räsänen toteaa, että koronarajoitusten tulee olla kansalaisille ymmärrettäviä, oikeudenmukaisia ja oikeasuhteisia.

– Koronarajoitukset ovat saaneet laajan poliittisen tuen eduskunnassa. Liikkumisrajoitukset kajoaisivat syvästi kansalaisten perusvapauksiin. Nyt olisi tärkeää käydä mahdollisista uusista toimista avointa keskustelua opposition kanssa, jotta vahinkoa aiheuttavilta ylilyönneiltä voitaisiin välttyä, hän sanoo.

