KD Nuorten ex-puheenjohtaja kokoomukseen

Aleksi Sarasmaa kertoo olevansa puolueen ehdokkaana kevään kuntavaaleissa.

KD:n nuorisojärjestön entinen puheenjohtaja Aleksi Sarasmaa on liittynyt kokoomuksen jäseneksi ja lähtee ehdolle myös huhtikuun kuntavaaleihin.

Hänen mukaansa päätös kokoomukseen liittymisestä on kypsynyt jo pitkään.

– Vuoden poissaolo politiikasta on tarjonnut kaivatun hengähdystauon sekä mahdollisuuden keskittyä muihin elämässä tärkeisiin asioihin. Vuoden aikana olen pohtinut myös omia prioriteettejani sekä poliittisen toimintani jatkoa. Tämän pohdinnan seurauksena olen alkuvuodesta päättänyt liittyä Kokoomuksen jäseneksi, Sarasmaa perustelee päätöstään.

– Minulle tärkeää on tehdä maltillista oikeistolaista talouspolitiikkaa, edistää Suomen kilpailukyvyn kehittymistä ja sekä uudistaa yhteiskunnan rakenteita siten, että nuorilla ja tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus hyvinvointiin ja terveeseen elinympäristöön. Ylipäätään haluan uskoa, että Suomessa politiikkaa voi tehdä sivistyneesti ja toisia kunnioittavasti kaikkien yhteiseksi parhaaksi. Kokoomus on minulle näiden tavoitteiden ajamiseen luontevin vaihtoehto.

Sarasmaa toimi KD Nuorten puheenjohtajana vuosina 2017-2019. Hän oli myös vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ehdolla KD:n ehdokkaana Helsingin vaalipiirissä.

Tulevissa vaaleissa Sarasmaa on ehdolla vanhassa kotikaupungissaan Espoossa.

– Odotan innolla alkavaa kuntavaalikevättä ja sitä, että pääsen esittelemään omat keinoni uuden(vanhan) kotikaupunkini kehittämiseksi entistä elinvoimaisempaan suuntaan. Tulevana isänä aion kampanjassani painottaa ainakin lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia lisääviä keinoja, Sarasmaa kertoo.