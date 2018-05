KD: Kokoomuksen aikeet estettävä, Alkon monopoli säilytettävä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kristillisdemokraattien mukaan lainsäädännön löyhentäminen lisää alkoholista aiheutuvia haittoja.

Kristillisdemokraattien puoluevaltuusto kertoo tiedotteessaan olevansa ”tyrmistynyt Kokoomuksen ulostulosta Alkon monopolin purkamisesta”.

Verkkouutiset kertoi lauantaina, että Kokoomuksen puoluehallitus tukee Alkon monopolin purkamista. Jutun voi lukea tästä.

Kristillisdemokraattien mukaan ”Alkon monopolin säilyttäminen on paras tapa huomioida alkoholista aiheutuvat haitat sekä kerätä varat miljardiluokan ongelmien hoitoon”.

– On tosiasioiden kieltämistä väittää, etteikö alkoholin kulutus olisi merkittävä ongelma yhteiskunnassamme. Asenne alkoholin käyttöön päihdyttävässä tarkoituksessa ei valitettavasti muutu sillä, että lainsäädäntöä ja käytänteitä löyhennetään, tiedotteessa sanotaan.

KD:n puoluevaltuuston mielestä ”on täysin edesvastuutonta antaa signaalia löyhempään alkoholipolitiikkaan.”

– Tutkimusten mukaan juuri alkoholin käyttö on keskeinen sosiaali- ja terveysmenojen aiheuttaja. Tämän lisäksi päihteet ovat yleisesti erilaisten väkivaltarikosten taustalla. Lastensuojelun taustalla sekä perheiden erilaisissa kriisitilanteissa alkoholi niin ikään on usein merkittävänä taustavaikuttajana. Tutkimusten mukaan myös ikäihmisten keskuudessa alkoholin käyttö on lisääntynyt, kannanotossa sanotaan.

Kokoomuksen tekemän jäsenkyselyn mukaan yli 80 prosenttia puolueen jäsenistä tukee viinamonopolin purkamista. Alkon monopolin purkaminen koetaan askelena kohti yksilöiden vastuuseen uskovaa yhteiskuntaa.

– Vastuun ottaminen ei valitettavasti kuitenkaan ole uskon asia. Tosiasiat puhuvat tätä vastaan. Mikäli yksilöt kantaisivat vastuuta alkoholin käytöstä, yhteiskunnassamme vallitsisi jo erilainen päihdekulttuuri, KD:n puoluevaltuuston tiedotteessa sanotaan.