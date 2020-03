KD:n mukaan hallituksen selkiytettävä Kreikka-linjansa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Epäselvät kommentit ovat puolueen mukaan aiheuttaneet hämmennystä Suomen linjasta pakolaiskriisissä.

– Hallituksen sisäinen eripura ja etenkin sisäministeri Maria Ohisalon epäselvät kommentit ovat aiheuttaneet hämmennystä ja epäselvyyttä Suomen linjasta pakolaiskriisin hoidossa, toteaa kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja, entinen sisäministeri Päivi Räsänen.

Kristillisdemokraattien mielestä Kreikan toimet rajojen sulkemisista ovat hyväksyttäviä, sillä maa on joutunut Turkin hybridivaikuttamisen kohteeksi.

– Turkki käyttää hyväkseen eri maista alueelleen tulleita ihmisiä, joiden tavoitteena on päästä Euroopan unionin alueella. Maahanmuuttopolitiikka ei saa olla sydämetöntä, muttei myöskään naiivia.

KD:n mielestä EU:n ulkorajojen valvontaa on vahvistettava ja pahimman paineen alla oleville EU-ulkorajavaltioille on annettava tarvittava apu ulkorajojensa valvomiseksi.

Kristillisdemokraattien mielestä on tärkeää, että maahanmuutto Suomeen ja EU:hun on hallittua ja inhimillistä.

– Painopistettä tulee siirtää hallitsemattoman maahantulon ja toimimattoman turvapaikanhakuprosessin sijaan kiintiöpakolaisjärjestelmän vahvistamiseen. Näin voidaan auttaa kaikkein hädänalaisimpia ihmisiä suoraan YK:n ylläpitämiltä pakolaisleireiltä. Apua on pystyttävä suuntaamaan niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. KD on vuosia ja ainoana puolueena johdonmukaisesti vastustanut EU:n sisäisten siirtojen mekanismin käyttöä.

– Turkki on päättänyt tieten tahtoen rikkoa pakolaissopimusta, eikä sen toimintaa tule hyväksyä. EU-maiden on vaadittava, että Turkki kunnioittaa yhdessä sovittua sopimusta. Alueelle pitää palauttaa järjestys välittömästi, KD toteaa.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on myös käynyt keskustelua perussuomalaisten ehdotuksesta tehdä opposition yhteinen välikysymys Suomen hallituksen linjasta Turkista Kreikkaan suuntautuvan maahantulon ehkäisemiseksi. KD ryhmä on valmis keskustelemaan aiheesta muiden oppositioryhmien kanssa ja päättää kannastaan, kun välikysymyksen tekstiluonnos on valmis.