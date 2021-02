KD: EU muuttumassa velka- ja verounioniksi

Kristillisdemokraatit on huolissaan Suomen kokonaisvastuiden kasvusta.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah näkee esityksen EU:n uusista omien varojen järjestelmästä ongelmallisena useastakin syystä.

– Ensinnäkin periaatteellinen: EU-verot uhkaavat vähentää eduskunnan budjettivaltaa ja siirtää päätösvaltaa komissiolle ja EU-parlamentille eduskunnan kustannuksella, eikä meillä ole tälle toimivallan siirrolle kansanäänestyksessä annettua mandaattia.

Lisäksi kristillisdemokraatit on huolissaan Suomen kokonaisvastuiden kasvusta.

– Suomalaisille veronmaksajille päätös tarkoittaa kasvavaa maksurasitusta moneksi vuosikymmeneksi eteenpäin ja avaa portin EU-verotusoikeudelle. Komission on tarkoitus tehdä mm. esitys yrityksiin kohdentuvasta maksurasituksesta. Verotusintoilun ja yritysten verotaakan lisäämisen sijaan EU-tasolla pitäisi edistää keinoja, joilla parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja edistetään työllisyyttä, hän sanoi KD:n ryhmäpuheessa hallituksen esityksestä EU:n omien varojen järjestelmästä.

Kristillisdemokraattien mukaan EU:ssa on muuttumassa yhä enenevästi tulonsiirto-, velka- ja verounioniksi.

– Kun velkahana on kerran avattu, sitä on vaikea – ellei mahdotonta – sulkea. Samalla velan kasvun myötä kasvaa paine lisätä uusia EU-veroja yhteisen velan takaisin maksamiseksi. Ajatukset järjestelyn kertaluonteisuudesta ja poikkeuksellisuudesta voivat viimein lentää romukoppaan, Essayah sanoi.

– On syytä kysyä ja vakavasti pohtia, mihin tällainen kehitys johtaa? Elpymisväline on romuttamassa unionin oikeusperustaa ja viemässä sitä moraalikatoon. Häviäjiä ovat ne maltilliset tahot, jotka ovat haluavat kehittää eurooppalaista yhteistyötä ja sisämarkkinoita yhteisten sääntöjen kunnioittamisen, vastuullisen taloudenpidon ja no bail out -periaatteen pohjalta, hän jatkoi.

Kristillisdemokraattien mukaan esitys uhkaa kaventaa kansallista täysivaltaisuutta ja eduskunnan budjettivaltaa.

– Siksi kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä näkee tärkeänä, että EU:n omien varojen järjestelmästä tulisi päättää eduskunnassa vähintään kahden kolmasosan määräenemmistöllä, Essayah totesi.