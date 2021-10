KD ei kannata holtitonta maahanmuuttoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kristillisdemokraattien linja edustaa puolueen mukaan maahanmuuttopolitiikan kolmatta tietä.

– Kristillisdemokraattien mielestä maahanmuuttoon liittyviä ongelmia ei pidä vähätellä, ja niistä on voitava keskustella. KD eduskuntaryhmä ei allekirjoittanut perussuomalaisten tekemää välikysymystä, koska sen linja poikkeaa liian suuresti KD:n linjauksista, sanoi kansanedustaja Sari Tanus KD:n ryhmäpuheenvuorossa välikysymyskeskustelussa maahanmuuttopolitiikasta ja taloudesta.

KD-ryhmä päätyi sen sijaan esittämään oman epäluottamusesityksensä hallitukselle: ”Eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut yhteiskunnan tarvitseman työperäisen maahanmuuton edistämisessä ja lupaprosesseihin liittyvien ylipitkien käsittelyaikojen lyhentämisessä sekä epäonnistunut maahanmuuttajien riittävässä kotouttamisessa ja hallitsemattoman maahanmuuton ja siihen liittyvien ongelmien riskin pienentämisessä, minkä vuoksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.”

– Emme kannata hallituksen holtitonta ja idealistista suhtautumista maahanmuuttoon, emmekä perussuomalaisten kovaa ”rajat kiinni” -politiikkaa, totesi Tanus.

Tanuksen mukaan KD:n linja on selkeä vaihtoehto ääripäiden välillä; maahanmuuttopolitiikan kolmas tie.

– Kannatamme inhimillistä, mutta hallittua maahanmuuttoa, hän sanoi.

Tanuksen mukaan kristillisdemokraatit haluaa vahvistaa kiintiöpakolaisjärjestelmää ja sitä kautta myös hillitä hallitsematonta turvapaikan hakuun perustuvaa maahantuloa. Turvapaikan saaneiden kotoutumisesta on pidettävä huolta ja kotoutumistoimiin panostettava riittävästi.

– Rikoksiin syyllistyneiltä ja valheellista tietoa antaneilta turvapaikanhakijoilta pitää voida evätä turvapaikka ja heitä pitää pystyä palauttamaan tehokkaammin lähtömaihinsa.

– Välikysymyksessä arvostellaan merkittävästi hallituksen kaavailemia muutoksia perheenyhdistämiseen. On selvää, että perheenyhdistämiseen liittyy myös negatiivisia puolia. Emme saa olla sinisilmäisiä ja hyväksyä minkäänlaista järjestelmän hyväksikäyttöä, Tanus sanoi.

– On kuitenkin selvää, että oman perheen saaminen uuteen kotimaahan on monille tärkeää. Se edistää kotoutumista ja ihmisten hyvinvointia. Miten pakolainen voi sopeutua uuteen, jos samanaikaisesti on suuri huoli perheestä, Tanus kyseli.