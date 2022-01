Kazakstanissa olevia suomalaisia varoitetaan

Kazakstanin suurimman kaupungin Almatyn mellakat ovat levinneet ja koko maahan on julistettu hätätila. Ulkonaliikkumiskielto on voimassa kello 23.00-7.00. Suomen suurlähetystö kehottaa ihmisiä varovaisuuteen ja välttämään väkijoukkoja Facebook-päivityksessään.

Energian hinnannousua vastustavat mielenosoitukset yltyivät levottomuuksiksi keskiviikkona Almatyn lisäksi pääkaupunki Nur-Sultanissa.

Tällä hetkellä tietoliikenneyhteydet maassa ovat monin paikoin alhaalla. Tämän vuoksi myöskään maksupäätteet eivät toimi ja samaan aikaan käteisnostojen määrää on rajoitettu.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoo seuraavansa huolestuneena Kazakstanin tilannetta ja vetoaa eri osapuoliin ulkoministeriön Twitter-tilin välityksellä, jotta ne pidättäytyisivät väkivallasta.

Haavisto muistuttaa, että ihmisoikeuksia ja median vapautta tilanteen keskellä tulee kunnioittaa ja vetoaa, että osapuolet löytäisivät neuvotteluyhteyden, joka on keino päästä ulos tilanteesta.

Verkkouutiset kertoi aiemmin tänään, että poliisi on surmannut kymmeniä mielenosoittajia Kazakstanissa.

FM @Haavisto: Finland follows with concern the situation in Kazakhstan and urges all parties to refrain from violence. Human rights and media freedom must be respected. Negotiations are the only way out.

— MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) January 6, 2022