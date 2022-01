Kazakstanin pitkäaikainen johtaja katosi – nähty viimeksi Pietarissa

Nursultan Nazarbajevin olinpaikasta ei ole varmaa tietoa.

Kazakstania liki kolme vuosikymmentä johtanut Nursultan Nazarbajev on kadonnut julkisuudesta. Sosiaalisessa mediassa on kiinnitetty huomiota siihen, ettei pitkäaikaista presidenttiä ole nähty sitten joulukuun Venäjän vierailun jälkeen.

Viimeinen julkinen havainto Nazarbajevista näyttäisi olevan alla näkyvä video, jossa iäkäs entinen presidentti poistuu Pietarissa tapaamisesta Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa joulukuun 28. päivänä. Samassa tapaamisessa olivat läsnä muun muassa Nazarbajevin eron jälkeen Kazakstanin presidentiksi vuonna 2019 noussut Kassym-Zomart Tokajev ja Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka.

Nazarbajevin tiedottaja on väittänyt entisen johtajan olevan yhä Kazakstanin pääkaupunki Nur-sultanissa. Tästä ei ole kuitenkaan saatu mitään muuta vahvistusta.

Kazakstanin protesteja kovin ottein tukahduttanut Tokajev on Nazarbajevin pitkäaikainen tukija ja lähipiiriläinen. Mielenosoitusten alettua Tokajev on kuitenkin kommentoinut kriittisesti Nazarbajevin valtakautta ja korruptiota.

Kazakstania vuodesta 1991 hallinnut Nazarbajev erosi yllättäen presidentin virasta maaliskuussa 2019. Hän jatkoi silti Kazakstanin valtapuolueen johtajana sekä maansa turvallisuusneuvoston päänä. Kazakstanin parlamentti nimitti Nazarbajevin vuonna 2010 ”jelbasiksi”. Sillä tarkoitetaan käytännössä elinikäistä kansakunnan johtajan arvoa.

Kazakstanin järjestelyjä pidettiin vielä pari vuotta sitten jopa mallina sille, miten Venäjän presidentti Vladimir Putin voisi mahdollisesti aikanaan siirtyä sivuun.

Nazarbajev on erotettu poliittisista viroistaan Kazakstanin kuohunnan alettua ja mielenosoittajat ovat muun muassa kaataneet entisen presidentin patsaan Taldykorganissa.

Nursultan Nazarbajevin perheen tiedetään haalineen vuosien saatossa massiivisen omaisuuden ja hankkineen runsaasti arvokiinteistöjä ulkomailta.

LUE MYÖS:

Uskomatonta törsäystä: Näin Kazakstanin ex-diktaattorin perhe käyttää rahaa

Näin Vladimir Putin voi erota – Kazakstanin presidentti näytti mallin (VU 20.3.2019)

Your daily reminder that we still have no idea where Nazarbayev and his powerful daughters (and their husbands/partners) are. His spokesman says he's in the Kazakh capital but we don't have proof. — Mike Eckel (@Mike_Eckel) January 11, 2022

this appears to be the last time that Nazarbayev was seen in public: during a trip to St. Petersburg on Dec. 28. He met with Putin, and clearly had warm meeting with Lukashenko as well (long history between them). pic.twitter.com/KZUfhyR4tR — Mike Eckel (@Mike_Eckel) January 8, 2022

And this 👇 is an timely/potentially significant public reference about Nazarbayev: https://t.co/MxRb6PQQHa — Mike Eckel (@Mike_Eckel) January 11, 2022