Kaupunkipyörät autopaikoilla – Näin kaupunki selittää

Kaupunkipyöräaseman sijoittaminen parkkipaikalle herättää ihmetystä.

Helsingin kaupungilta kysellään Twitterissä alla näkyvästä järjestelystä, jossa 60 minuutin pysäköintipaikaksi tien sivuun merkitylle levikkeelle on sijoitettu kaupunkipyöräasema. Kuva on ilmeisesti otettu Helsingin Itäkeskuksessa. Kuvan napannut Kimmo Matikainen soimaa kaupunkia siitä, että ”nopeista parkkipaikoista leijonanosa on otettu ’parempaan käyttöön'”.

– Tuon paikasta 10 autopaikasta 3 on nyt kaupunkipyöräkauden ajaksi varattu kaupunkipyörille. 7 autopaikkaa siis kuuluu edelleen autoille, Helsingin kaupunkiympäristö vastaa.

Kaupunki tarkentaa, että aseman pituus on 17 metriä.

Keskustelussa ihmetellään muun muassa, miksi aseman kohdalla on yhä pysäköintialueesta kertova liikennemerkki. Myös aseman sijoittamista niin, että pyörän joutuu ottamaan ajoradan suuntaan kritisoidaan.

Parkkipaikka alkaa P – merkistä. pic.twitter.com/EI4UwiZ8fZ — Kimmo Matikainen (@KimmoMatikainen) May 16, 2019

