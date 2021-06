Kaupunkikeskustat uhattuna muuallakin kuin Helsingissä

Autoilijoita houkuttaisi tulla keskustaan, jos lauantain ja sunnuntain paikoitus kadunvarsilla olisi sallittua ja ilmaista.

Aiemmin keskustoista pois vetäviä voimia ovat olleet markettien ja kauppakeskusten ilmainen paikoitus, nyt kasvavasti verkko-ostokset, sanoo Muoti- ja urheilukauppa ry.

Yhdistyksen mukaan verkkokauppa on ottanut markkinaosuutta nopeasti. Vaatteiden ja kenkien verkko-ostokset kasvoivat viime vuonna Suomesta 93 prosenttia ja ulkomaista verkkokaupoista yhdeksän prosenttia. Tänä vuonna verkkokauppa on jatkanut kasvuaan tammi-toukokuussa 24 prosenttia, mikä on yli tuplasti nopeammin kuin vaate- ja kenkäkauppa yhteensä.

Kauppa kannattaa siellä, missä on ostavia asiakkaita. Siksi esimerkiksi muoti- ja urheilukauppa on jo siirtynyt kadunvarsilta kasvavasti kauppakeskuksiin ja pandemian aikana kiihtyvästi verkkoon.

– Kuntavaalien yhteydessä on kuultu aatteellisia tai vähintäänkin periaatteellisia mielipiteitä. Osa näkee autot jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden häiriötekijöinä. Kaupan viesti on kuitenkin selvä; kuluttajat ratkaisevat. He tulevat kauppaan, jos sinne on helppo tulla, asiointi on vaivatonta, kauppa on työmatkan varrella tai shoppailu liittyy vapaa-ajan viettoon, sanoo Muoti- ja urheilukauppa ry:n toimitusjohtaja Velimatti Kankaanpää.

Jos keskustat halutaan säilyttää vetävinä, joutuvat ne kilpailemaan kuluttajien kiinnostuksesta.

–Tässä yhtälössä toiveilla ja aatteilla hyvin vähän tilaa. Kauppojen siirtyminen taajamien ulkopuolelle vie vääjäämättä mukanaan myös ihmisten muutakin vapaa-ajanviettoa ja sen myötä ravintoloita, harrastuspaikkoja, kulttuuria ja niin edelleen. Näin on käynyt kaikkialla Euroopassa, Kankaanpää sanoo.

– Meillä on haasteena lisäksi se, että toisin kuin esimerkkinä käytetyssä Milanossa, meillä turismi ei riitä elättämään edes muutamaa luksusmerkeillä reunustettua ostoskatua. Suomessa kansalaiset ratkaisevat kivijalkakauppojen menestyksen ja siten keskustojen tulevaisuuden, Kankaanpää jatkaa.

Kankaanpään mukaan uusilla kuntapäättäjillä on käytännössä edessään kaksi kysymystä: Millä keinoin ostovoimaa tuovat työpaikat keskustoissa turvataan ja miten vapaa-aikaansa viettävät asiakkaat saadaan tulemaan myös keskustoihin?

– Autoileva asiakas on tämän esityksen pääosassa. Mihin he suuntaavat, riippuu paikoitusmahdollisuuksista ja saapumisen kustannuksista. Aatteellisesta keskustelusta toivoisi jo siirryttävän vetovoimatekijöihin autoilun rajoittamisen ja ruuhkamaksujen sijaan. Autoilijoita houkuttaisi varmasti tulla keskustaan, jos lauantain ja sunnuntain paikoitus kadunvarsilla olisi sallittua ja ilmaista. Vaihtoehtona kun on shoppailu kotisohvalta ja usein ilmainen kotiinkuljetus, Kankaanpää toteaa.