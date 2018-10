”Kaupunkien ulkopuolella elävien autoilijoiden rankaisu ei ilmastoa pelasta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Jukka Kopran mielestä kaupunkien ulkopuolella elävät ovat vaarassa unohtua.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopran mielestä pääkaupungissa tuppaa unohtumaan, että suurin osa Suomesta on joukkoliikenteen ulkopuolella.

– Huoli on se, ettei nyt vaan unohdeta, että suurimmassa osassa Suomea oma auto on ainoa mahdollinen liikkumisväline. Moni joutuu rahasyistä pitämään vanhaakin autoa eikä ole varaa vaihtaa uuteen, Kopra toteaa Verkkouutisille.

Viime aikoina virinnyt keskustelu liikenteen päästöistä on keskittynyt etenkin yksityisautoilun päästöjen vähentämiseen. Tässä yhteydessä on noussut esiin myös ajatuksia polttoaineen verotuksen korottamisesta.

Jukka Kopran mielestä tällainen ratkaisu ei huomioisi kaupunkien joukkoliikenteen ulkopuolella eläviä.

– Polttoaineen hinnan korotus esimerkiksi ilmastosyistä iskisi tähän porukkaan epäoikeudenmukaisella tavalla. Tästä ollaan huolestuneita.

– Ilmastonmuutos on vakava asia, mutta jalat on pidettävä maassa ja tehtävä sellaisia asioita, joilla on oikeasti merkitystä. Kaupunkiseutujen ulkopuolella asuvien suomalaisten rankaiseminen korkeammilla kustannuksilla ei ilmastoa pelasta, Kopra toteaa.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo on linjannut, että auton hankinnan yhteydessä kannettava autovero tulisi poistaa pitkällä tähtäimellä kokonaan. Hänestä verotuksen painopiste tulisi siirtää päästöihin. Tämä uudistaisi autokantaa ja veisi sitä vähäpäästöisempään suuntaan.

Orpo torjui hiljattain Ylen haastattelussa käsityksen siitä, että kyse olisi polttoaineverojen korotuksesta.

– Tarkoitan käyttömaksuja, kuten ajoneuvoveroa. Täytyy miettiä omana kokonaisuutenaan, mitä polttoaineveroille tehtäisiin. Mehän olemme jo porrastaneet merkittävästi autoverotusta ja auton käyttömaksuja päästöjen mukaan.