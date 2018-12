Kaupunki remontoi uimahallia 9 miljoonalla eurolla, sitten purkutuomio

Valtuutetun mukaan Tapiolan uimahalli olisi voitu purkaa saman tien.

Kokoomuksen Helsingin kaupunginvaltuutettu Otto Meri kertaa Twitterissä Tapiolan uimahallin remontin vaiheita.

– Tapiolan uimahalli on rakennettu 60-luvulla. Ensin sitä remontoitiin 9 miljoonalla eurolla. Sen jälkeen todettiin, että pakko purkaa. Jos olisi vain samantien purettu ja säästetty veronmaksajien rahoja, Otto Meri kysyy.

Hallin on kerrottu saaneen purkutuomion kalliin remontin jälkeen. Varsinaista päätöstä ei vielä ole, mutta Länsiväylän mukaan nyt edetään suunnitelmalla, jossa suojeltu halli korvataan kokonaan uudella.

Otto Meri vastasi Twitterissä Helsingin kaupungin teknisen toimen johtavalle asiantuntijalle Henna Helanderille. Helander on puolustanut 1960-luvun rakennuksia. Hän pysäytti hiljattain oikaisupyynnöllään Helsingin Kannelmäen Pelimannin koulurakennuksen purkamissuunnitelmat.

– Tein oikaisupyynnön purkuluvasta. Jos se on perusteeton, se on helppo sivuuttaa. Jos se on aiheellinen, se tulee tutkia. Ilmastonmuutos: Purkaminen ei voi olla ainoa tie 1960-l. jälkeisten rakennusten osalta, Helander tviittasi.

Helsingin Sanomien mukaan rakennuksen kunto on katsottu niin heikoksi, että sen korjaaminen tulisi liian kalliiksi.

– Sen ajan rakennuksissa on laajoja ongelmia, mutta harvoin ihan home haisee kuten täällä. Seinävilloihin on päässyt kosteutta. Lisäksi sokkelirakenne on vaurioitunut ja alapohjassa on ongelmia, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö Sari Hildén Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta listasi HS:lle.

Helander kertoi samassa jutussa haluavansa herättää keskustelua rakennusten purkamisen perusteista. Hänen mukaansa ilmapiiri kannustaa kertakäyttörakentamiseen.

– Se ei ole ekologista. Ekologisessa mielessä totaalipurkaminen ei voi olla aina se vaihtoehto.

