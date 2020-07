Kaupunki kehottaa siivoamaan tippuneet omenat – lasku voi olla kallis

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maahan jätetyt omenat voivat pian kadota parempiin suihin.

Helsingin kaupunki on julkaissut sivuillaan ohjeistuksen, jossa kaupungin asukkaita kehotetaan keräämään omenapuista pudonneet omenat pois heti.

Syynä ovat Helsingissä viime vuosina runsaasti lisääntyneet rotat, jotka nakertavat omenoita kernaasti ravinnoksi. Kaikkiruokaiset rotat voivat syödä pihalta myös esimerkiksi siemeniä.

– Ensisijaisesti tulisi varmistaa, että rotilla ei ole saatavilla ravintoa. Maahan pudonneet omenat ja muu jyrsijöille kelpaava ravinto tulee kerätä heti pois pihalta, Helsingin kaupunki ohjeistaa.

Kaupunki muistuttaa, että kiinteistön haltija tai omistaja vastaa rottien hävittämisestä, mikäli niitä ilmestyy pihapiiriin. Pahimmillaan rottien torjunta voi maksaa ammattilaisen tekemänä satoja euroja.

Tuholaistorjuntakeskuksen mukaan yleinen nyrkkisääntö on, että jos pihamaalla näkee yhden rotan, on niitä todennäköisesti pihalla jo ainakin 10-15. Rotta on lisäksi nopea lisääntyjä, ja saattaa tehdä 70-80 poikasta vuodessa.

– Torjuntatoimien tekeminen samanaikaisesti useamman kiinteistön alueella on suositeltavaa, koska rotat esiintyvät yleensä laajalla alueella, kaupunki ohjeistaa.

– Rottien torjuntaan tarkoitettuja torjunta-aineita voivat hankkia ja käyttää vain tuholaistorjunta-alan ammattilaiset. Laajemmassa rottaongelmassa suositellaan kääntymistä tuholaistorjunnan ammattilaisen puoleen.

Suositeltavaa on kartoittaa lähinaapurustoa ja selvittää, löytyykö lähialueelta halukkaita vastaanottamaan omenoita, jos kaikkea ei tarvitse omaan käyttöön. Omenoita voi kompostoida, mikäli kyseessä ei ole avokomposti, johon jyrsijät pääsevät käsiksi. Kompostorin kuntoa on kuitenkin hyvä seurata mahdollisten rottien jyrsimien reikien varalta.

Samassa tulee pitää huoli siitä, ettei rotille ole tarjolla suojapaikkoja kiinteistön alueella. Pihalle ei siis kannata kasata rakennusmateriaali- tai rojuläjiä, joista jyrsijät saavat suojaa. Myöskään lehti- tai risukasoja ei tule jättää lojumaan maahan, sillä ne houkuttelevat rottia ja muita kutsumattomia jyrsijävieraita paikalle.