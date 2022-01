Kaupunki aloitti 14 miljoonan ihmisen massatestauksen Kiinassa

Virus yritetään tukahduttaa ennen helmikuun talviolympialaisia.

Pekingin läheisyydessä sijaitseva satamakaupunki Tianjin on aloittanut 14 miljoonan ihmisen massakoronatestauksen, uutisoi Guardian.

Kaupunki on hiljattain todennut 20 uutta koronatartuntaa, joista ainakin kaksi on ollut erittäin herkästi leviävän omikronmuunnoksen aiheuttamia. Sairastuneissa on ollut mukana sekä lapsia että aikuisia.

Koko kaupungin kattavan testauksen on määrä valmistua kahdessa päivässä. Tianjin sijaitsee alle tunnin junamatkan päässä pääkaupunki Pekingistä.

Maa on pyrkinyt tukahduttamaan rajuin toimin tartuntarypppäät ennen helmikuussa pidettäviä Pekingin talviolympialaisia. Uusia tautitapauksia vahvistettiin lauantaina 165 kappaletta eli muutama enemmän kuin perjantaina. Infektioista 92 luokiteltiin paikallisiksi, eli niillä ei ollut yhteyttä matkailuun.

Miljoonia ihmisiä on suljettu koteihinsa myös Xi’anissa ja Yuzhoussa, jotka sijaitsevat kauempana, mutta joissa on koronavirus on laajemmin levinnyt. Lähes kaikkien kiinalaisten on nyt esitettävä negatiivisen virustestin kautta saatava ”vihreä koodi” joukkoliikenteessä ja muissa tilanteissa.

Myös Zhengzhoun reilun 10 miljoonan ihmisen kaupunki suorittaa joukkotestejä ja sulkee kouluja maanantaista alkaen.