Kaupungit kertovat suojainpulasta: Tarjonta täysin riittämätön

Huoltovarmuuskeskuksen toimitukset eivät vastaa tarvetta.

Suomen suurimmissa kaupungeissa on edelleen pulaa suojavarusteista, ilmenee Verkkouutisten sote-johtajille tekemästä kyselystä.

Erityisen suuri huoli suojaimista on Tampereella, jossa suojamaskien pelättiin vielä viime viikolla loppuvan kokonaan tämän viikon tiistaina. Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Taru Kuosmasen mukaan puutteet näkyvät esimerkiksi kotihoidossa.

– Suojavarusteita on riittämättömästi suhteessa kokonaistarpeeseen. Pandemiavastaanotoille, suojavarusteita edellyttäviin hoitotoimenpiteisiin eri palveluissamme ja ikääntyneiden asumispalveluihin on nyt saatavilla suojavarusteita, nämä toiminnot priorisoitu kriittisimpinä. Kotihoitoon tarjonta ei ole riittävä ja myös muissa palveluissa on tarpeita, Taru Kuosmanen kertoo Verkkouutisille.

– Pulaa on erityisesti suusuojista. Suojakäsineitä ja käsidesiä on tällä hetkellä paremmin saatavilla.

Maanantaina Tampere vastaanotti kaupungin tytäryhtiö Tuomi Logistiikan kautta noin 15 000 maskia. Kokonaisuudessaan suojaimia tulee viikolla hänen mukaansa joitakin kymmeniä tuhansia. Määrä on kuitenkin kaukana kokonaistarpeesta.

– Mikäli suojavarusteita olisi käytössä kaikissa tarvittavissa palveluissa, arvio tarpeesta on noin 750 000 kappaletta kuukaudessa suusuojien osalta. Tässä laskelmassa on osin mukana myös ostopalvelujen tarpeita, yksityiset toimijat tekevät omaa hankintaansa suojien suhteen, Kuosmanen avaa.

Samanlaista viestiä tulee Turusta. Kaupungin hyvinvointitoimialan johtajan Riitta Liuksan mukaan maskeja on saapunut kaupunkiin pääsääntöisesti noin 25 000 suojaimen erässä, kun todellinen tarve olisi tätä paljon suurempi.

– Olemme saaneet yhden erän Huoltovarmuuskeskukselta, mikä on jaettu puoliksi kaupungin ja yksityisten toimijoiden (palvelutalot) kesken. Ensi viikolla on tulossa uusi erä.

– Maskeja on saapunut noin 50 000 kerralla, josta Turun osuus on ollut 25 000 ja joka vastaa alle puolta vanhuspalveluiden viikoittaisista asiakaskontakteista.

Kaupunki on hänen mukaansa käynnistänyt omaa tekstiilisuojainten valmistusta, koska suojaimia ei ole riittänyt kaikille hoitotyössä oleville. Mikäli tilanne jatkuu pitkään ja muodostuu laajaksi epidemiaksi, erityisesti suu-nenäsuojaimista, visiireistä ja erilaisista suojatakeista tulee kaupungissa pulaa.

Maskeja vain kaupungin työntekijöille

Vantaalla suu-nenäsuojaimien toimituksesta vastaa HUS-logistiikka. HUSilta saadut suojaimet riittävät kuitenkin Vantaan asiantuntijapalvelujen päällikön Marika Noson mukaan vain kaupungin työntekijöiden tarpeisiin.

– Vantaan kaupungin työntekijöille riittää kyllä. Mutta esimerkiksi vanhus- ja vammaispalveluiden palvelutuotannosta 70% on ostopalvelua ja palveluntuottajat ovat raportoineet maskien saantivaikeuksista markkinoilla. Huoltovarmuuskeskuksesta saatujen maskien määrä ei riitä tyydyttämään ostopalveluntuottajien tarvetta, Vantaan asiantuntijapalvelujen päällikkö Marika Noso kertoo.

Huoltovarmuuskeskuksesta saatuja suojaimia on hänen mukaansa riittänyt jaettavaksi vain perhehoitajille ja henkilökohtaisille avustajille. Vantaalaiset ostopalveluntuottajat ovat kertoneet suojainten saamisen vaikeudesta.

– Tämän tai ensi viikon aikana saadaan Huoltovarmuuskeskuksesta lisää kirurgisia suojaimia, joita jaellaan edelleen ostopalveluntuottajille, Noso sanoo.

Osassa Suomea tilanne kohtuullinen

Kuopiosta ja Jyväskylästä kerrotaan suojaintilanteen olevan yleisesti kohtuullisella tasolla. Kuopion perusturvan ja terveydenhoidon kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen mukaan tähän asti kirurgisia suu-nenäsuojaimia ei ole riittänyt oireettomien asiakkaiden hoidossa, mutta tämän suhteen tilanne on nyt muuttumassa.

– Hengitystieoireisten asiakkaiden hoidossa on ollut riittävästi kirurgisia suu-nenäsuojaimia, mutta pulaa on edelleen mm. suojatakeista, Korhonen sanoo.

– Pyrimme kuitenkin aina löytämään vaihtoehtoisen turvallisen ratkaisun suojautumiseen yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

Jyväskylässä lisää suojaimia odotetaan tällä viikolla. Suojavarustetilannetta kuvataan kohtuulliseksi.

– Kaikkia suojaimia löytyy ja pieniä määriä suojaimia on saatu myös viime viikkoina. Tiukin tilanne on ollut myssyjen kanssa, mutta niitäkin on ollut koko ajan saatavilla, kaupungin avoterveyden huollon palvelujohtaja Hanna Vihavainen kertoo.

– Tähän saakka suojaimet ovat riittäneet. Ministeriön uuden linjauksen mukaisesti olemme ottamassa käyttöön myös kangasmaskit niiden käyttöön soveltuvissa palveluissa, hän kertoo.