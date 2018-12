Gigapikselikuvassa kaupungista kasvot kaduilla näkyvät kilometrien päästä

Kiinalainen Big Pixel-yhtiö on julkaissut valtavan kokoisen, 195 gigapikselin kuvan Shanghaista. 195 000 megapikselin otos on tavanomaisiin kännykkäkameroihin verrattuna kymmeniä tuhansia kertoja tarkempi.

Ympäröivä kaupunki erottuu harvinaisen yksityiskohtaisesti Oriental Pearl Tower -tornin huipulta otetusta kuvasta. Yhtiön sivuilta löytyvän työkalun avulla otosta voi suurentaa, ja maisemasta voi etsiä esimerkiksi kilometrien päässä sijaitsevia henkilöitä.

Kuvausteknologian kehitys on herättänyt myös huolta massavalvonnan uusista sovellutuksista.

– Kuinka pian kilometrien päässä sijaitseva kamera voi havaita minut kotioveltani? Todennäköisesti nopeammin kuin haluaisimmekaan, BGR-sivuston Mike Wehner pohtii.

Ok wow this is the best Gigapixel stitch I’ve ever seen. You can zoom in far enough to see people’s faces 🧐https://t.co/PJhrTV7Ng5 pic.twitter.com/GKK8EYEczz

— Marques Brownlee (@MKBHD) December 22, 2018