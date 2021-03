Kaupunginjohtaja arvostelee perhevapaiden uudistusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jos lapsi kuolee vanhempainvapaan aikana, vanhempi saa päivärahaa 12 päivältä.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve (kok.) arvostelee Twitterissä Sanna Marinin (sd.) hallituksen perhevapaauudistusta, sillä se heikentää lapsikuoleman kokeneiden asemaa.

Arve viittaa Helsingin Sanomien esseeseen perhevapaauudistusta koskien. Esseen kirjoittanut toimittaja kiinnittää huomiota siihen, että perhevapaauudistuksessa ei huomioida lapsikuoleman kokeneita perheitä.

Nykyinen käytäntö on se, että jos lapsi syntyy kuolleena, synnyttävä vanhempi saa äitiysrahaa 105 päivän ajalta.

Uudistuksessa korvattavien päivien määrä lyhenee 84 päivään eli yli kolmella viikolla. Jos lapsi kuolee vanhempainvapaan aikana, vanhempi on oikeutettu 12 vanhempainrahapäivään. Tämän jälkeen hänen tulisi palata töihin.

Arve kertoo asiasta myös henkilökohtaisen kokemuksen.

– Kun Aino syntyi kuolleena, shokki oli suurempi kuin mikään, mitä osaan kuvitella. Tuska, epäusko, suru, kuolemanpelko olivat musertavia. Sain äitiysrahaa 105 pv, enkä rehellisesti olisi ollut työkykyinen sitä ennen. Tämä esitys ei ole inhimillinen.

Perhevapaauudistus on herättänyt keskustelua Twitterissä. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) mukaan esitys on vasta lausuntokierroksella ja on tärkeää, että siitä käydään julkista keskustelua. Pekonen lupaa, että uudistuksen saama palaute otetaan huomioon.

– Lausuntopalaute käydään huolellisesti läpi ja esitys viimeistellään näiden perusteella, Pekonen kirjoittaa Twitterissä.

Pekonen ei tarkenna, millaisia muutoksia esitykseen on mahdollisesti tulossa.

