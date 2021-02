Kaupungin uudet virusluvut ihmetyttävät: Mitä on tehty?

Analyytikon mukaan Turku on onnistunut esimerkki koronan torjunnasta.

Uusien koronavirustartuntojen määrä on Suomessa useassa maakunnassa kasvussa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan viimeisen kahden viikon aikana viruksen ilmaantuvuus on noussut kolmessatoista sairaanhoitopiirissä verrattuna edelliseen kahteen viikkoon.

Alueellisia koronatilastoja keränneen ja valtakunnallista tilannetta tutkineen analyytikko Ilkka Rauvolan mukaan mukaan mahtuu myös poikkeuksia. Suurista kaupungeista Turku on hänen mukaansa tilastojen valossa saanut epidemian hallintaan. Vielä joulukuussa Turun koronatilanne oli Suomen pahin, kun kahden viikon aikana löydetyt tapaukset suhteutettiin väkilukuun.

– Tässä esimerkki onnistuneesta koronan torjunnasta isossa kaupungissa. Turussa ilmaantuvuus nousi joulukuussa 19 prosenttia korkeammalle (342) kuin Helsingissä (288), mutta on tullut 60 prosenttia alas ja on nyt yli 25 prosenttia pienempi kuin Helsingissä (142 vs. 195), Ilkka Rauvola toteaa Twitterissä.

– Mitä Turussa on tehty?

Koulut avattiin Turussa normaalisti tammikuun alussa. Siitä lähtien tartunnat näyttäisivät pysyneen hallinnassa.

Kuluneen viikon aikana kaupungissa on todettu yhteensä 139 tartuntaa. Esimerkiksi Helsingin kaupunki ilmoitti torstaina, että sen osalta luvut olivat viimeisen seitsemän päivän seurantajakson ajalta lähes 700 tartuntaa.

– Pitkäaikaiset altistumiset (mm. koulut ja päiväkodit) näyttäisivät olevan tartuntojen kannalta ehkä tärkeämmässä roolissa kuin lyhytaikaiset, Rauvola arvelee.

Tällä hetkellä koronan on todettu leviävän erityisesti pääkaupunkiseudulla. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtajan Juha Tuomisen mukaan kasvua on erityisesti itäisillä Helsingin alueilla, Vantaan rajan ylitse, radan varrella ja keskisessä Espoossa.

