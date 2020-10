Kaupungin tautitapausten määrä satakertaistui – ”täysi kriisi”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä suosittelee vapaa-ajan toiminnassa vältettävän yli kymmenen ihmisen kokoontumisia.

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n ekonomisti Sanna Kurronen korostaa, kuinka koronatilanne voi riistäytyä nopeasti käsistä.

– Tämä Vaasan esimerkki on kuvaava tälle taudille. Kahden viikon tautitapausten määrä on satakertaistunut edellisestä kahdesta viikosta. Rauhallisesta alueesta täyteen kriisiin on lyhyt matka, Sanna Kurronen tviittaa.

Hän on jakanut Helsingin Sanomien kokoaman grafiikan, jossa kuvataan tartuntoja kunnittain.

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että kaikessa vapaa-ajan toiminnassa vältettäisiin yli kymmenen ihmisen kokoontumisia.

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on ollut maanantaista asti määräys kymmenen ihmisen kokoontumisrajoituksesta 31. lokakuuta saakka. Määräys koskee kaikkia yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.

Tämä Vaasan esimerkki on kuvaava tälle taudille. Kahden viikon tautitapausten määrä on satakertaistunut edellisestä kahdesta viikosta. Rauhallisesta alueesta täyteen kriisiin on lyhyt matka. pic.twitter.com/lO7ZLomHjO — Sanna Kurronen (@KurronenS) October 14, 2020