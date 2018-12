Kaupungin synkkä muutos: ”Miesryhmät pitävät kuin omanaan”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Osa Göteborgin keskustasta ei kaupunginhallituksen puheenjohtajan mukaan ole turvallinen.

Monet Ruotsin paikkakunnat kärsivät laajalle levinneestä rikollisuudesta. Göteborgin kaupunginhallituksen puheenjohtaja, moderaattien Axel Josefsonin mukaan poliisit työskentelevät ahkerasti yleisen turvallisuuden eteen mutta poliisin resurssit ovat riittämättömät.

Tärkein toimenpide asian ratkaisemiseksi on hänen mukaansa poliisien määrän lisääminen.

− Göteborgilla on tähän saakka ollut maine ystävällisenä ja mukavana kaupunkina. Valitettavasti positiivinen kuva on saanut viime vuosina synkkiä piirteitä. Osa Göteborgin keskustan alueista ei ole turvallisia, Josefson kirjoittaa Dagens Samhälle -lehdessä.

Muutoksen näkee hänen mukaansa jokainen, joka kaupunkiin saapuu.

Josefsonin mukaan on kaupunginosia, joissa ”miehet käyttäytyvät kuin julkinen tila olisi vain heidän”. Esimerkiksi Brunnsparkenin kaduilla on vain tapahtunut vuoden 2018 aikana kaksi murhaa ja useita veitsihyökkäyksiä. Alueen poliisien mukaan huumerikollisuus on kasvanut dramaattisesti.

− Jos sellaisia jengejä ilmaantuu, jotka eivät kunnioita muita ihmisiä ja jotka näkevät kaupungin omanaan, pitää yhteiskunnan toimia. Uskon, että kuntapoliitikot ympäri Ruotsia ovat samaa mieltä, Josefson sanoo.

− Kun poliisien määrän lisäämistä odotellaan, on kunnilla oltava jonkinlaisia työkaluja, joilla lisätä turvallisuutta, hän lisää.

Tällaiseksi toimenpiteeksi Göteborgissa on ehdotettu kaupungin keskustan osien rajoittamista alueiksi, joissa järjestyksenvalvojilla on enemmän toimivaltuuksia, muun muassa mahdollisuus pidättää rikoksentekijöitä.

Poliisiviranomainen ei ole suostunut Göteborgin ehdotukseen. Josefsonin mukaan asiaa pyritään edistämään oikeudessa.

− Jos tuomioistuin ei katso, että laille on tilaa, yritämme käyttää edustajiamme valtiopäivillä, jotta lakimuutos saataisiin aikaan, hän sanoo.