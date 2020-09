Kaupungin hanavedessä aivoja syövää amebaa

Kahdeksan texasilaista kaupunkia on saanut varoituksen vesijohtovedestä löydetystä ”aivoja syövästä amebasta”.

Viranomaiset aloittivat tutkimaan vesijohtoveden laatua kaupunkien alueilla sen jälkeen, kun kuusivuotiaan pojan kerrottiin joutuneen ameban aiheuttaman infektion vuoksi sairaalaan.

Yhdysvaltain tautikeskuksen mukaan Naegleria fowleri -nimeä kantavaa amebaa esiintyy yleensä maaperässä, lämpimissä järvissä, joissa ja kuumissa lähteissä. Sitä voi myös esiintyä lämpimien jätevesien lähellä sekä uima-altaissa, joiden vettä ei ole kloorattu kunnolla.

Tapauksen ilmaantumisen jälkeen 27 000 kaupunkien asukasta ohjeistettiin lopettamaan veden käyttö. Sittemmin ameba on viranomaisten mukaan paikannettu Lake Jacksonin kaupunkiin.

”Aivoja syövän ameba” tunkeutuu ihmisen kehoon nenän kautta ja voi aiheuttaa tappavia hermovaurioita aivoissa.

Yhdysvaltain tautikeskuksen mukaan Naegleria fowlerin aiheuttamat infektiot ovat harvinaisia, mutta tappavia. Vuosien 2009 ja 2018 välillä Yhdysvalloissa kirjattiin vain 34 ameban aiheuttamaa infektiota. Vuosien 1962 ja 2018 välillä infektioon sairastui 145 ihmistä ja heistä vain neljä selviytyi.

The Brazosport Water Authority is issuing a Do Not Use Advisory for all water in the following cities: Lake Jackson, Freeport, Angleton, Brazoria, Richwood, Oyster Creek, Clute, Rosenburg, Dow Chemical, TDCJ Clemens and TDCJ Wayne Scott. pic.twitter.com/PWp95dXdrE

— Texas Commission on Environmental Quality (@TCEQ) September 26, 2020