Kauppojen työntekijät ovat uusia sankaripalomiehiä

Poikkeusoloissa koronakriisissä työskentelevät elintarvikeliikkeiden työntekijät ovat keränneet paljon kiitosta Suomessakin.

Ympäri maailmaa ihmismassat ovat hamstranneet kauppojen hyllyjä tyhjiksi. Australiassa Coles- ja Woolworths -ketjut ovat avanneet liikkeensä tällä viikolla tuntia aiemmin, jotta ikääntyneet ja riskiryhmiin kuuluvat ehtisivät hakea turvallisesti tarvitsemansa tuotteet.

Sosiaalisessa mediassa kauppojen työntekijöitä on verrattu palomiehiin. Woolworthsin liikkeessä työskentelevä kansainvälinen opiskelija kertoo tuplanneensa kriisin vuoksi työaikansa 40 tuntiin viikossa.

– Toimimme perheidemme toiveiden vastaisesti työskentelemällä koronaviruskriisin aikana. Mutta tilanne on samankaltainen kuin tammikuussa, jolloin palomiehet torjuivat metsä- ja puskapaloja henkensä uhalla, opiskelija kertoo Daily Mail Australia -lehdelle.

Elintarvikealan paikallisen SDA-liiton mukaan työntekijät ovat kohdanneet pandemian aiheuttamat ruuhkat tyynesti. Kaupoissa paiskitaan kiireellä töitä hyllyjen täyttämiseksi jättimäisen kysynnän paineessa.

Epätoivoisten asiakkaiden kerrotaan käyttäytyneen aggressiivisestikin. Pääministeri Scott Morrison paheksui ajoittaista kaaosta keskiviikkona pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

– Tämä on ollut ehkä masentavin asia australialaisten kriisikäyttäytymisessä, Morrison sanoi.

– Älkää kohdelko henkilökuntaa tylysti, sillä tämä kriisi koskettaa meitä kaikkia. Ihmiset tekevät työnsä parhaansa mukaan, oli sitten kyse sairaalan testeistä, ostoskeskuksesta, pankista tai juna-asemasta, pääministeri jatkoi.

What the hell is happening in #australia with the toilet paper? Picture from the @DailyMailAU pic.twitter.com/2cZtO5njDx

— Bernie C. B. (@BCBarradas) March 19, 2020