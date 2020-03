Kaupat Ylelle: Tämän vuoksi tavaroista on vieläkin pulaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hyllyt ovat paikoin edelleen tyhjiä koronan aiheuttaman hamstrauspiikin jälkeen.

Monissa kaupoissa hyllyt ovat paikoin edelleen tyhjiä reilu viikko sitten tapahtuneen ruoan hamstrauspiikin seurauksena. Hallitus esitti tuolloin listan konkreettisista toimista virusepidemian leviämisen hidastamiseksi, mikä johti kaupoissa valtaviin jonoihin ja hyllyjen tyhjenemiseen jo saman illan aikana.

Kauppojen johto on vakuuttanut, että logistiikka toimii ja tavaraa riittää. S-ryhmän kenttäjohtaja Arttu Laine kertoo Yle uutisille, että suurin syy edelleen tyhjille hyllyille on se, ettei kauppojen tarjonta ole pysynyt kysynnän perässä: viime viikon kysyntäpiikin jälkeen kysyntä jäi tavallista korkeammalle tasolle.

– Myymälöissä on pyritty pitämään riittävästi henkilökuntaa ja hyllyttämään mahdollisimman nopeasti, mutta kysyntäpiikit ovat olleet niin suuria koronaeskaloitumisen jälkeen, S-ryhmän Arttu Laine sanoo Ylelle.

Yksittäisten tuoteryhmien puutteisiin liittyy myös erikoisempia syitä. Muun muassa hedelmien vähenemisen taustalla ovat toimitusvaikeudet lähtömaassa. Esimerkiksi Espanjassa monet naispuoliset hedelmienpakkaajat ovat jääneet kotiin, ja tämä on aiheuttanut työvoimapulaa.

– Kun heillä on jäänyt lapsia kotiin hoidettavaksi, niin hedelmäpakkaamoihin on ollut haasteita saada työntekijöitä. Tämä on sitten hieman heijastunut meille päin, Keskon Ari Akseli puolestaan sanoo.

Vaikka hyllyt täydentyvät hiljalleen päivä päivältä, jatkuu joidenkin suosikkituotteiden kysyntä edelleen kovana. Ilmiötä selittävät Ihmisten etätöiden lisääntyminen ja kotona pysyttely. Kotiruoan menekkiä lisää myös lasten kotona olo.

Antti Laineen mukaan haluttua tavaraa ovat monissa kaupoissa muassa leivät, lihat, pehmopaperit, säilykkeet, saippuat ja puhdistusaineet.

– Tämän tyyppisiä tavaroita on ostettu edelleen paljon, mutta niidenkin kysyntä on kuitenkin selkeästi tasaantunut siitä, mitä olivat ne ihan alkupäivien hurjat kysyntäpiikit, Laine sanoo.