”Kauppojen aukioloajat – ei niille oltu pystytty mitään”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petteri Orpon mukaan aukioloaikojen vapautumisesta kehtaa puhua.

Kokoomuksen vaalikiertueen tilaisuudessa puheenjohtaja Petteri Orpolta kysyttiin puolueen Saa tehdä -sloganista. Eikö se ole outoa, kun asioitahan Suomessa monasti ei saa tehdä?

– Sen takia se on ”saa tehdä”, kun me haluamme eroon byrokratiasta. Ja me olemme jo tehneet sitä, sen takia kehtaan puhua tästä, Petteri Orpo aloitti.

– Ajatellaan vaikka sellaista asiaa kuin kauppojen aukioloajat. Ei sille oltu pystytty tekemään aiemmin mitään, ennen kuin me tartuimme toimeen.

Eduskunta lopetti kauppojen ja parturi-kampaamojen aukioloaikojen säätelyn hallituksen esityksestä joulukuussa 2015. Äänet jakautuivat 145–31. Vastaan äänestivät kymmenen Sdp:n, neljä vihreiden, viisi kristillisdemokraattien ja 12 vasemmistoliiton kansanedustajaa. Vastaan äänestäneitä olivat muun muassa Antti Rinne (sd.), Sari Essayah (kd.) ja Li Andersson (vas.).

– Ja nykyään jokainen meistä saa ihan itse päättää, koska menee kauppaan. Kauppiaat saavat ihan itse päättää, koska pitävät kauppansa auki. Tätä tarkoittaa, että me puramme byrokratiaa, Petteri Orpo jatkoi kiertuetilaisuudessa.

Orpon mukaan parasta on, että tämä teko vielä tuotti 3000 työpaikkaa kaupan alalle.

– Ihan täydellinen juttu. Tehdään samanlaisia enemmän!