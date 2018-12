”Kauppojen alkoholijuomien prosenttirajoja voidaan korottaa lisää”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sari Sarkomaan ja Sinuhe Wallinheimon mukaan vaiheittaisella alkoholipolitiikan vapauttamisella vältetään äkilliset kulutuspiikit.

Kokoomuksen kansanedustajien Sari Sarkomaan ja Sinuhe Wallinheimon mielestä ”alkoholipolitiikan vastuullista vapauttamista on jatkettava tulevalla eduskuntakaudella”. Heidän mukaansa kaupan prosenttirajoja voidaan vaiheittain korottaa lisää ja ravintoloiden sääntelyn keventämistä jatkaa.

− Vaiheittaisella etenemisellä voidaan välttää äkilliset kulutuspiikit. Kyse on paitsi luottamuksesta ihmisten omaan harkintaan ja valinnanmahdollisuuksien lisäämisestä, myös tilan tekemisestä laatua painottavan, vastuullisen alkoholi- ja ravintolakulttuurin kehittymiselle, Sarkomaa ja Wallinheimo kirjoittavat Viini-lehden kolumnissaan.

Askelia pois tiukasta kontrollista on heidän mukaansa otettu jo tällä eduskuntakaudella.

− Tärkein päätös oli vuoden alusta voimaan tullut alkoholilain kokonaisuudistus. Sen vaiheet osoittavat, että aiheeseen liittyy tänäkin päivänä voimakkaita jännitteitä.

Uudistukseen liittyneet pelot suuresta alkoholinkulutuksen kasvusta eivät Sarkomaan ja Wallinheimon mukaan ole toteutuneet.

− Päinvastoin, esimerkiksi väkevien viinojen myynti Alkossa on tänä vuonna romahtanut. Lisäksi verokertymän odotetaan olevan suurempi kuin Viron tuonnin hiipumisesta johtuen arvioitiin.

Toistaiseksi uudistus on ollut sosiaali- ja veropoliittisesti onnistunut. Yhä laajemmin ymmärretään juomien merkitys osana sivistynyttä kanssakäymistä ja kulttuuria, he sanovat.

Kahdessa osassa vuonna 2018 voimaan tulleeseen alkoholilain kokonaisuudistukseen sisältyi muun muassa vähittäiskaupassa myytävien tuotteiden korkeimman sallitun alkoholipitoisuuden nostaminen 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin.