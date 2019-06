Kauppias ryöpyttää: Helsingin Sanomat puolustaa varkauksia

K-Kauppias Hannu Aaltosen mukaan varkaat aiheuttavat kauhunhetkiä kaupoissa.

– Sunnuntai HS täysin käsittämätön kirjoitus varkaista. Toimittajan näkemys on kovasti asenteellinen ja ”pikkuvarkauksia” puolustava, Turun Kupittaan K-Citymarketin kauppias Hannu Aaltonen toteaa.

Hän viittaa Twitterissä tästä löytyvään Helsingin Sanomien juttuun. Siinä kerrotaan esimerkiksi näpistyksistä vankilaan joutuneista sakkovangeista. Jutussa todetaan, että sakkovankeja on Suomessa vuosittain noi 1 300. Heistä suurin osa on miehiä ja puolet on HS:n mukaan ”asunnottomia alkoholisteja ja sekakäyttäjiä, joiden ote arjesta on irronnut jo vuosia sitten”. Heidän todetaan olevan ”niin pohjalla kuin pohjoismaisessa yhteiskunnassa pääsee”.

”He eivät oikeastaan kuuluisi vankilaan. He ovat kiven sisällä pikkurikkeistä, kuten oluen ja ruuan näpistyksistä. Ensin he ovat saaneet käräjäoikeudessa sakkoja. Kun he eivät ole kyenneet maksamaan niitä, sakot on muunnettu lyhyeksi tuomioksi”, HS kirjoittaa.

Kauppias Hannu Aaltonen pitää juttua asenteellisena, ja nostaa esiin kauppiaan näkökulman.

– Kaupoissa eletään varkaiden kanssa kauhun hetkiä, kun joudutaan painimaan esim. narkkarien kanssa. Myös poliisit turhautuneita samoihin tyyppeihin, hän toteaa.

