Kauppatorin lokki hyökkäsi USA:n tähtitoimittajan kimppuun

Philip Rucker on Washington Postin Valkoisen Talon toimittajien päällikkö ja MSNBC:n ja NBC:n käyttämä politiikan analyytikko. Hän on ollut Helsingissä seuraamassa Venäjän ja USA:n presidenttien huippukokousta, johon liittyviä suoria lähetyksiä USA:n suuret tv-yhtiöt tekivät Kauppatorin ympäristössä.

Ensin The Hill -julkaisun Valkoisen talon kolumnisti Niall Stanage kirjoitti tarvinneensa kevennystä ja saaneensa sitä katsoessaan Ruckerin haastattelua Helsingissä MSNBC:ltä.

Stanagen mukaan lokit olivat rääkyneet lähetyksessä epäkunnioittavasti, mutta Rucker ei ollut häiriintynyt. Tämän jälkeen Rucker teki tunnustuksen.

– Se mitä @MSNBC :n katsojat eivät tiedä – mutta nyt tietävät! – on että aiemmin täällä lokki hyökkäsi kimppuuni. Lintu syöksyi alas nopeasti, raapaisi päätäni ja varasti jäätelötötterön suoraan kädestäni. Aggressiivista! Mutta silti rakastan Helsinkiä, Philip Rucker twiittasi.

What @MSNBC viewers don’t know — but will now! — is that I was attacked by a seagull here earlier. Bird swooped down fast, scraped my head and stole the ice cream cone right out of my hand. Aggressive! But I still love Helsinki. https://t.co/HHaT5q53sY

— Philip Rucker (@PhilipRucker) July 16, 2018