Kauppaneuvos KL:ssä hallituksesta: Ideologista punaharhaa

Kyösti Kakkosen mielestä hallitus on mielistelylinjalla.

Kauppaneuvos, Suomen Yrittäjien työmarkkinavaltuuskunnan jäsen Kyösti Kakkonen sanoo Kauppalehdessä, ettei Antti Rinteen (sd.) hallitus saavuta 75 prosentin työllisyysastetavoitettaan ainakaan esittämillään keinoilla.

Hänen mukaansa Rinteen hallitus on ”mielistelylinjalla” ja sillä on käytössään ainoastaan ”kilttejä keinoja” tai ”pikku maanittelua”. Kakkonen painottaa, että hänestä suomalaisilla kuuluu olla oikeuksien lisäksi velvollisuuksia muun muassa kansantalouden vaurastuttamiseksi.

– Sameaa unelmahöttöä on nyt vähän liikaa tässä puheessa; liikaa lupauksia ja unelmia. Toiveikkuutta pitää olla, mutta talousrealismi puuttuu ihan täydellisesti. Jos hallitus katsoo, että talouskasvu on kaksi prosenttia, niin nyt on meillä tilanne, että tuskin päästään yhteenkään prosenttiin, Kyösti Kakkonen sanoo Kauppalehdelle.

– Tämä on semmoista sinisilmäistä hölmöläispopulismia, ideologista punaharhaa, kun luovutaan esimerkiksi aktiivimallista tai kikystä, hän jatkaa.

Kakkonen on huolestunut siitä, että uusia valtion panostuksia lähdetään toteuttamaan velkarahalla tai poukkoilevalla veropolitiikalla. Yritysten kannalta tärkeintä kuitenkin Kakkosen mielestä olisi se, että puolueet pystyisivät sitoutumaan pitkäjänteiseen politiikkaan.

– Esimerkiksi verotuksessa jos jokainen hallitus muuttaa osinkoverotusta tai pääomatuloveroa joko nostamalla tai laskemalla sitä, niin siitä menee uskottavuus. Pitäisi olla selkeä linja, miten Suomea viedään eteenpäin – pidempi näkymä kuin yksi hallituskausi.

Hän muistuttaa, että hilkulla oli, ettei vaaleissa olisi käynyt toisin.

– Rinne on päässyt pääministeriksi vain hyvällä tuurilla. Jos vaalit olisivat olleet viikkoa myöhemmin tai siirtyneet edes viikonlopun yli, hän ei olisi pääministeri. Nyt kun katsoo kannatusmittauksia, niin siellä on kaksi puoluetta, joilla on korkeampi kannatus kuin pääministeripuolueella.