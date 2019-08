Kauppakiistat ahdistavat taas markkinoita

Markkinat ovat perjantaina olleet laskussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoitettua uusista tulleista kiinalaisille tuontitavaroille.

Yhdysvalloissa tärkeimpien osakeindeksien lasku jäi alle yhteen prosenttiin, mutta Aasiassa pudotukset olivat jo parin prosentin luokkaa. Ranskassa ja Saksassa oltiin puolen päivän aikaan perjantaina noin kahden ja puolen prosentin pudotuksessa. Helsingin pörssi oli lähes kahden prosentin laskussa.

Kiinalaistuotteiden uudet tullit astuisivat voimaan syyskuun alussa, ja niiden kohteeksi joutuvien tuotteiden yhteisarvo on 300 miljardia dollaria. Aiemmin Yhdysvallat on jo määrännyt 25 prosentin tullit tavaroille, joiden arvo on 250 miljardia dollaria.

Tällä viikolla uudelleen aloitetut kauppaneuvottelut sujuivat Trumpin mukaan huonosti, eikä Kiina ole noudattanut sitoumuksiaan ostaa lisää Yhdysvaltain maataloustuotteita ja rajoittaa fentanyylin vientiä Yhdysvaltoihin. Fentanyyli on tehokas opioidiryhmän kipulääke, mutta sitä väärinkäytetään myös huumeena.

Trump totesi Twitterissä lisäksi, että amerikkalaiset odottavat myönteisen vuoropuhelun jatkuvan kattavasta kauppasopimuksesta Kiinan kanssa.

Brittiläisen talouslehden Financial Timesin mukaan Trump kuitenkin totesi myöhemmin torstaina ennen lähtöään Ohiossa pidettävään puhetilaisuuteen, että tulleja voisi nostaa enemmänkin. Kymmenestä prosentista voitaisiin hänen mukaansa siirtyä vähitellen reilusti yli 25 prosentin.

Hän tosin lisäsi, että hän ei välttämättä halua tehdä niin.

Aasiassa osakemarkkinoiden huolia on lisännyt myös Japanin ilmoitus, että se poistaa Etelä-Koren luotettujen kauppakumppanien listalta. Japanin mukaan kyse on kansallisesta turvallisuudesta ja Etelä-Korean puutteellisesta viennin valvonasta.

Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in uhkasi perjantaina Japania vastatoimilla, mikäli maan taloudelle aiheutuu vahinkoa.

Alihankintoihin vaikuttavan kauppakiistan pelätään Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan aiheuttavan vaaraa koko globaalille elektroniikka-alalle.

Our representatives have just returned from China where they had constructive talks having to do with a future Trade Deal. We thought we had a deal with China three months ago, but sadly, China decided to re-negotiate the deal prior to signing. More recently, China agreed to…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019