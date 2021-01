Kauppakamarit vetoavat: Ei pysäytetä terveitä työntekijöitä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viron ja Suomen kauppakamarien tavoitteena on estää koronan leviäminen, ei terveiden ihmisten liikkumista.

Suomen ja Viron keskuskauppakamarit lähettivät tänään yhteisen kirjeen Viron pääministerille Kaja Kallakselle ja Suomen pääministerille Sanna Marinille (sd.).

Kirjeessä vedotaan maiden hallituksiin, että ne yhteistyössä keskenään ja maiden välisten liikennöitsijöiden kanssa löytäisivät ratkaisun testaamisjärjestelyyn, jolla terveiden ihmisten liikkuminen maiden välillä voidaan turvata.

Yksi mahdollisuus on sopia, että kaikkien laivoihin nousijoiden on esitettävä negatiivinen testitulos 48 tunnin sisällä otettuna. Suomen päässä voi olla vielä omat maahantuloon liittyvät toimenpiteet tämän päälle.

– On pidettävä koko ajan mielessä, että tavoitteenamme on estää taudin leviäminen, ei terveiden ihmisten liikkuminen. Suomen hallitus ottaa taudin torjunnan vakavasti, mutta työn ja talouden tarpeeton haittaaminen ei ole perusteltua. Etenkin jos on parempia keinoja varmistaa, ettei virus leviä matkustajien mukana, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Romakkaniemi odottaa Kallaksen hallitukselta rohkeita, taloutta ja työllisyyttä vauhdittavia uudistuksia.

– Jos Viro otti monissa asioissa oppia Suomesta 1990-luvulla, niin Suomen olisi syytä ottaa oppia monessa asiassa siitä, mitä Viro on tehnyt tällä vuosituhannella talouskasvun, verotuksen, yritysten toimintaympäristön ja tehokkaan hallinnon aloilla, Romakkaniemi toteaa.