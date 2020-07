Kauppakamari vaatii sataman säilyttämistä Helsingin kantakaupungissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Matkustajasataman siirto maksaisi paljon ja veisi matkaiijat pois keskustasta, arvioi Helsingin seudun kauppakamari.

Helsingin seudun kauppakamari vaatii, että Helsingin kaupungin on sitouduttava matkustaja-autolauttaliikenteen jatkumiseen kantakaupungissa. Helsingin Satama on julkistanut selvityksen, joka kauppakamarin mukaan osoittaa selkeästi, että matkustajaliikenteen säilyttäminen kantakaupungin satamissa on tulevaisuudessakin tarkoituksenmukaisin ratkaisu.

Tallinnan matkustaja-autolauttaliikenteen siirtäminen Vuosaareen edellyttäisi kauppakamarin mukaan mittavia investointeja ja veisi matkailijat kauas Helsingin keskusta-alueelta, millä olisi huomattava negatiivinen vaikutus keskustan yrityksiin ja elinvoimaan. Lisäksi se heikentäisi kansainvälisen rahtiliikenteen sujuvuutta.

– Julkisuudessa ehdotetaan aika ajoin satamatoimintojen siirtämistä kantakaupungista Vuosaareen ratkaisuna Jätkäsaaren liikenneongelmiin. Viimeksi asia nousi esille kävelykeskustan laajentamisen ja maanalaisen kokoojakadun poliittisen kädenväännön yhteydessä viime syksynä. Tuore selvitys osoittaa, että Tallinnan matkustaja-autolauttaliikenteen siirtäminen Vuosaareen tulisi huomattavasti kalliimmaksi kuin Länsisataman liikenneyhteyksien parantaminen. Samalla Helsingin vetovoima matkailukaupunkina heikkenisi merkittävästi, toteaa tiedotteessa maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri Helsingin seudun kauppakamarista.

Kauppakamari muistuttaa myös, että Helsingin Satama on viimeisen kymmenen vuoden aikana investoinut 140 miljoonaa euroa Länsisataman kehittämiseen ja varustamot useita satoja miljoonia euroja Länsisataman käyttöön liittyvään liiketoimintaan. Kantakaupungin satamia käytti viime vuonna 12 miljoonaa matkustajaa.