Kauppakamari: USA:n terästulleihin vastattava riittävällä voimalla

Kauppasota koskettaisi Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtajan mukaan teräksen ohella nopeasti myös muita Suomelle elintärkeitä toimialoja.

EU:n on Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n mukaan vastattava riittävällä voimakkuudella ja tarkkuudella presidentti Donald Trumpin vahvistamiin tulleihin teräkselle ja alumiinille, jotta vastaavilta tilanteilta vältyttäisiin jatkossa.

– Vastatoimissa on kuitenkin vältyttävä ylireagoinnilta, sillä neuvotteluratkaisu on yhä mahdollinen. EU:n toimien on oltava suhteessa USA:n asettamiin tulleihin, jotta tilanne ei kehittyisi kauppasodaksi, toteaa ICC:n maajohtaja, Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori.

USA:n tullit teräkselle ja alumiinille ovat Vuoren mukaan kauppapoliittisena toimena paluuta vanhaan maailmaan, jossa kansallista taloutta pystyttiin suojelemaan kilpailulta rajoja sulkemalla. USA:n tullimaksut voivat hetkellisesti antaa tekohengitystä tuottavuus- ja kannattavuushaasteiden kanssa painivalle amerikkalaiselle terästeollisuudelle.

– Globalisoituneiden tuotanto- ja hankintaverkostojen johdosta maksumiehiksi joutuvat terästeollisuuden asiakkaat laajasti niin Amerikassa, Euroopassa kuin Aasiassa, toteaa Vuori.

Vuoren mukaan Euroopan unionin on nyt syytä edetä määrätietoisesti omissa suoja- ja vastatoimissaan. Eurooppalaisten yritysten näkemyksiä on myös syytä huomioida. Neuvotteluratkaisu USA:n ja EU:n kesken on edelleen hyvin mahdollinen eikä sitä pidä vaarantaa ylireagoinnilla.

– Vastatoimilla on tarkoitus lähettää selkeä viesti siitä, että Eurooppa reagoi, kun yhteisiä pelisääntöjä rikotaan. Ylilyöntejä on vältettävä puolin ja toisin, sillä provokaatiokierre vie nopeasti kehitystä väärään suuntaan. Toimenpiteillä on tarkoitus turvata hyvät lähtökohdat jatkoneuvotteluihin, toteaa Vuori.

Kauppasodassa on Vuoren mukaan vain häviäjiä, ja se koskettaisi teräksen ohella nopeasti myös muita Suomelle elintärkeitä toimialoja.

Vuori osallistuu parhaillaan Tokiossa ICC Asia Pacific CEO Forumiin. Vuoren mukaan aasialaisten yritysjohtajien vahva viesti länteen on, etteivät USA ja EU enää voi tehdä kauppapolitiikkaa ottamatta huomioon Aasian intressejä.

– Myös Suomen taloudelliset intressit ovat kasvussa Aasiassa, joten tätä viestiä ei pidä sivuuttaa, Vuori huomauttaa.