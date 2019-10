Kauppakamari toivoo panostusta Helsingin seudun korkeakouluihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Väestön kasvu ja yritysten osaamistarpeet eivät näy alueen korkeakoulujen resursoinnissa.

Helsingin seudun kauppakamarin mukaan pääkaupunkiseudun korkeakoulut ovat aliresursoituja suhteessa työelämän tarpeisiin.

– Suurin osa Uudenmaan uusista työpaikoista syntyy tehtäviin, jotka edellyttävät korkeakoulutasoista osaamista. Väestön kasvu ja yritysten osaamistarpeet eivät näy Helsingin seudun alueen korkeakoulujen resursoinnissa, arvioi Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntija Riikka Vataja tiedotteessa.

Ratkaisua aloituspaikkavajeeseen haetaan hallituksen korkeakouluille budjettiriihessä osoittamasta 60 miljoonan euron määrärahasta. Kauppakamari kuitenkin huomauttaa, että se ei ole tosiasiallisesti rahoituksen lisäys, jos samaan aikaan tutkintotavoitteita kiristetään.

– Uusmaalaisilla nuorilla ja alanvaihtajilla on jo nyt keskimääräistä vaikeampi päästä oman alueensa korkeakouluihin, koska aloituspaikkoja on tarpeeseen nähden liian vähän. Pelkona on, että pk-seudun korkeakoulujen odotetaan kasvattavan tutkintomääriä ilman, että siihen osoitetaan vastaavia lisäresursseja, Vataja painottaa.